Dramático rescate en Las Canteras: dos bañistas atrapados por la corriente durante casi una hora

Dos bañistas extranjeros fueron salvados en Las Canteras tras casi una hora atrapados por la corriente

Emotivo vídeo de los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria antes de la huelga

Emotivo vídeo de los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria antes de la huelga

Diego R. Moreno

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

Las playas de Canarias han vuelto a ser escenario de situaciones de riesgo que, gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, no acabaron en tragedia. Este lunes por la mañana, en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, dos personas de nacionalidad extranjera, un hombre y una mujer de entre 60 y 70 años, fueron rescatadas tras pasar casi una hora atrapadas fuera de 'la barra', concretamente en la zona de La Puntilla.

Según fuentes oficiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas, antes del inicio del servicio de vigilancia habitual. Los bañistas fueron arrastrados por una fuerte corriente, lo que dificultó enormemente su retorno a la orilla. Permanecieron luchando contra el mar durante casi una hora, hasta que el equipo de socorristas de Cruz Roja Española, a pesar de estar en huelga, activó una moto acuática y acudió al punto para efectuar el rescate, según ha recogido Canarias 1500 Km Costa.

Los dos afectados fueron trasladados a tierra con síntomas de shock térmico (hipotermia) y evidente alteración emocional debido a la situación vivida. Ambos fueron atendidos en el lugar por los servicios sanitarios y, según los informes, su estado no revestía gravedad, aunque el susto fue considerable.

Profesionalidad pese a la huelga

El rescate ha sido especialmente valorado por producirse en un contexto complejo: los socorristas están en huelga, reivindicando mejoras laborales y condiciones dignas para poder desempeñar su labor de forma segura y eficiente. Sin embargo, tal como se ha demostrado, la profesionalidad del equipo de vigilancia de playas se mantiene intacta, priorizando siempre la vida humana.

Desde entidades locales se ha hecho un nuevo llamamiento a la prudencia en zonas costeras, especialmente cuando el mar presenta fuerza y oleaje, y a respetar los horarios del servicio de socorrismo.

Segundo rescate en Tenerife

Horas más tarde, ya por la tarde, otro suceso similar tuvo lugar en la isla de Tenerife, concretamente en la playa de Almáciga, en el municipio de Santa Cruz. Una joven de 20 años fue rescatada del mar tras sufrir un episodio de ahogamiento incompleto, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El aviso se recibió a las 19:52 horas, momento en el que se notificó que la afectada ya había sido sacada del agua y que necesitaba asistencia sanitaria urgente. Fue atendida en un primer momento por el socorrista de servicio y un enfermero que se encontraba en la zona, quienes lograron estabilizarla hasta la llegada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

La joven presentaba síntomas moderados compatibles con ahogamiento incompleto y fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde recibió atención médica especializada. En el operativo también participó la Policía Local, coordinando el dispositivo de auxilio y seguridad en la zona.

