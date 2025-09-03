El Encuentro Cristiano por la Paz denuncia el "exterminio" en Gaza y exige una tregua inmediata

Un encuentro organizado por siete colectivos eclesiales bajo el lema “Por la paz y contra el genocidio del gobierno de Benjamín Netanyahu” reunió a unas 200 personas que exigieron a Israel una tregua inmediata en Gaza para detener la violencia que afecta a los territorios palestinos. La reunión tuvo lugar en los Salones Parroquiales de Santa Isabel de Hungría, en Escaleritas.

Los organizadores cuestionaron la caracterización del conflicto como una guerra, alineándose con la postura de Cáritas Internacional, que califica la situación como un “exterminio” más que un enfrentamiento armado, y señalaron la responsabilidad del presidente de Estados Unidos en la continuidad de esta crisis.

El grupo denunció que la ofensiva israelí contra el pueblo palestino representa un exterminio, algo que consideran incomprensible dado el sufrimiento histórico del pueblo judío bajo el nazismo. Desde que se inició la invasión, hace más de dos años, con la justificación de responder a un ataque de Hamás que dejó 1.200 víctimas, el saldo ha sido de 64.000 palestinos muertos, entre ellos más de 100 menores, así como la muerte de más de 250 periodistas.

Encuentro Cristiano por la Paz y contra el Genocidio / LP/DLP

La ONU ha declarado una situación de hambruna en Gaza tras la muerte de más de 300 personas por desnutrición. Además, se ha registrado una destrucción masiva de infraestructuras, incluyendo urbanizaciones, hospitales, centros educativos y vías de comunicación.

Los colectivos eclesiales denunciaron la “sordera” y “arrogancia” del gobierno de Netanyahu, así como el incumplimiento del derecho internacional, a pesar de las reiteradas solicitudes de la ONU, diversos países y grupos, incluidos algunos israelíes, que demandan una tregua para facilitar el diálogo y la negociación que ponga fin a la destrucción en Gaza. También expresaron su preocupación por las dificultades para el acceso de ayuda humanitaria y la restricción impuesta a los medios de comunicación, lo que dificulta confirmar el alcance real de la situación.

El encuentro subrayó la urgencia de detener lo que califican como la “liquidación del pueblo palestino y su desplazamiento forzoso”, ignorando la demanda de la mayoría de los miembros de la ONU para la creación de dos estados que coexistan en paz. Asimismo, rechazaron la carrera armamentista que, a su juicio, alimenta conflictos en regiones como Palestina, Ucrania y el Sáhara, impulsada por intereses económicos y políticos.

Los organizadores también manifestaron su desacuerdo con la idea de que “si quieres la paz, prepárate para la guerra”, lema adoptado por algunos estados militaristas. En cambio, recordaron el mensaje del papa Juan Pablo II en 2002, que afirmaba: “No hay paz sin justicia. No hay justicia sin perdón.” Consideran que la paz es un bien común universal que requiere compromiso, justicia y solidaridad para construir una convivencia armoniosa.

En palabras de Pino Trejo, participante del encuentro, es necesaria “una nueva cultura que fomente comportamientos, leyes y acciones basadas en el amor, la justicia y el desarrollo integral, donde prevalezcan el diálogo, el cuidado mutuo y la solidaridad entre personas y pueblos.” Por ello, los colectivos eclesiales se manifestaron en contra del genocidio del pueblo palestino y apostaron por la construcción de la paz.