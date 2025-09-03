Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro cristiano por la paz y contra el genocidio en Escaleritas

El acto se iniciará a las 19.00 horas en el salón de la parroquia de Santa Isabel de Hungría

Imágenes aéreas revelan la magnitud de la destrucción en Gaza tras la ofensiva israelí

Lucía Feijoo Viera

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Siete entidades de la Diócesis de Canarias han organizado un encuentro cristiano por la paz y contra el genocidio del gobierno de Benjamín Netanyahu, con la complicidad del presidente de los Estados Unidos al pueblo palestino para este miércoles 3 de septiembre en el salón de actos de la parroquia de Santa Isabel de Hungría, que culminará con un círculo de silencio por la paz en la plaza de la iglesia del barrio de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria. Los grupos han tomado la iniciativa tras ver cómo el gobierno israelí no hace caso a las múltiples llamadas a realizar una tregua que posibilite el diálogo y la negociación para que acabe la destrucción de la franja de Gaza.

Los colectivos creyentes, siguiendo los ejemplos incansables de los papas Francisco y León, como la última llamada al ayuno y a la oración del 22 de agosto, han decidido realizar tal encuentro al ver cómo “la liquidación” realizada por el ejército israelí ha producido ya 63.000 muertos palestinos, 240 periodistas asesinados y la destrucción de viviendas, escuelas, hospitales y vías de comunicación. También lamentan que la grave situación haya hecho que la ONU declarase la hambruna en Gaza, que ya ha provocado la muerte de más de 100 menores por desnutrición y hambre.

El Encuentro cristiano por la paz y contra el genocidio se iniciará a las 19.00 horas en el salón de la parroquia de Santa Isabel de Hungría, en la calle Padre Anchieta, 5, con una canción de José Artiles. El acto incluye el análisis de la situación actual de Gaza, que realizará Koldobi Velasco, de Alternativa Antimilitarista.Moc, y una reflexión cristiana, que hará Pino Trejo, de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).

Tras ambas intervenciones habrá un diálogo sobre cómo seguimos la situación y qué podemos hacer como seguidores de Jesucristo. El encuentro será moderado por el delegado episcopal del Laicado, Armando Vallejo.

Los grupos concluirán con un círculo de silencio en la plaza de la iglesia de Santa Isabel de Hungría, donde se hará una oración por la paz y se leerá un comunicado. Los colectivos que han convocado este encuentro cristiano abierto de reflexión, oración y acción son la delegación diocesana de Migraciones, la Escuela de Formación Socio Política y Fe Cristiana, la HOAC, la comunidad Adsis, Cursillos de Cristiandad y Fraternidad del Corazón de Jesús.

Encuentro cristiano por la paz y contra el genocidio en Escaleritas

