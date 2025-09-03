El Nelson Mandela ya tiene su espaldón: el Puerto de Las Palmas incopora en noviembre 238 metros nuevos de línea de atraque

El Puerto de Las Palmas incorporará a partir de noviembre 238,5 metros nuevos de línea de atraque para que los grandes barcos puedan repostar, una vez que esté ultimada la obra de la ampliación del dique La Esfinge, de la que resta tan solo algo más del 2% del total.

Así lo aseguraron este miércoles la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, y la jefa de Infraestructuras de esta institución, Antonia Bordón, durante una visita a este dique para conocer el resultado final de los trabajos de construcción del espaldón que da abrigo a esta zona de La Luz. Ahora solo resta la terminación de la superestructura, que es cómo se define a la calzada que hay entre la línea de atraque y la pared protectora, y la dotación de defensas.

El proyecto, que está financiado en un 80% con fondos del Mecanismo Conectar Europa, ha supuesto una inversión de 25.324.430,88 euros y rondará finalmente los 18 meses de ejecución, puesto que fue iniciado en mayo de 2024.

Nuevo hito

Beatriz Calzada asevera que con la terminación del espaldón se cumple «otro hito más en esta obra de la cuarta fase de la ampliación de La Esfinge» después de la construcción y colocación de los siete cajones que permitieron ganar terreno al mar.

La jefa de Infraestructuras y directora de la obra, Antonia Bordón, precisa que con esta ampliación el dique Nelson Mandela alcanza «un poco más de 1,2 kilómetros de longitud que van a permitir que puedan operar buques de combustible de mayor longitud y de mayor tonelaje».

Obras de prolongación del dique de La Esfinge, en el muelle Nelson Mandela / Andrés Cruz

«La obra está construida con una sección de **dique vertical con cajones flotantes», cuatro construidos expresamente para esta obra y tres que fueron reflotados del antiguo martillo de 100 metros de largo, añadió.

El espaldón protege a este tramo del muelle de los temporales y el embate del mar, y es «en masa, no armado». En su interior, agrega Bordón, «aloja una galería donde se instalarán todas las tuberías para la descarga y carga de combustibles, y tiene casi nueve metros de altura desde el rasante».

Defensas de dos metros de altura

Además de la pavimentación de la superestructura, queda por colocar los norayes, que tendrán un tiro nominal de 150 toneladas, y las defensas que serán de tipo escudo con más de dos metros de altura, además de la iluminación, señalización y arquetas.

Pese a que ya se ha ejecutado más del 90% de la obra y cerca del 98% del presupuesto, sobre el mar solo se ve «un 5%» de la obra, ya que la mayor parte de la estructura se encuentra en los 25 metros que separan la superficie del fondo marino, apostilla Antonia Bordón.

La jefa de Infraestructuras asegura que «es posible» que este dique continúe creciendo, pero esto supondrá «un coste elevado por las profundidades» que llegan a alcanzar los 40 y 50 metros. La obra no es inviable en sí, asevera, salvo desde el «punto de vista económico y de recursos de materiales». En ese sentido, afirma que aunque la Autoridad Portuaria estudia «posibles alternativas que permitan que ese tipo de obras sean aceptables» ve en el Puerto de Arinaga «un complemento del Puerto de La Luz y de Las Palmas».

Finaliza la construcción del espaldón que protege el dique La Esfinge, en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

La presidenta de la Autoridad Portuaria recordó que esta ampliación permitirá que «la operativa marítima se pueda hacer en condiciones de todavía mayor seguridad, pero, sobre todo, va en la línea de aumentar la capacidad operativa del Puerto de La Luz y, por supuesto, seguir siendo un hub estratégico sobre todo en bunkering. Calzada recordó que este puerto es «número dos en el ranking del sistema portuario español» respecto a este servicio y que 2024 cerró con «más de 2.600.000 toneladas de combustible servido», una cifra que confían en consolidar e, incluso, superar este año.

Por otro lado, destacó que pocos puertos cuentan con un calado de 25 metros, que equivale a «diez pisos respecto al fondo.

Plan estratégico, misiones y obras

Beatriz Calzada explicó que en los próximos meses se impulsarán nuevas licitaciones para mejorar y ampliar las infraestructuras del puerto y del resto de la provincia, salvo en el de Salinetas, en Telde, y la Autoridad Portuaria seguirá con sus misiones en el extranjero para que vean en La Luz la vía para externalizar sus economías.

Además, confía en poder presentar a final de año el Plan Estratégico, que «va a marcar también el futuro y hacia dónde hay que caminar».