La obra del centro de inserción laboral de El Polvorín acumula dos retrasos en Las Palmas de Gran Canaria
La empresa adjudicataria alega «causas ajenas» a su responsabilidad para justificar los retrasos en los trabajos que debían finalizar a principios de año
Malas noticias para los jóvenes que esperan nuevas oportunidades formativas en Las Palmas de Gran Canaria. El centro de inserción laboral de El Polvorín, un proyecto pensado para apoyar a la juventud en situación de exclusión social, continúa cerrado a pesar de que las obras deberían haber finalizado hace ya varios meses. El plan, que inicialmente tenía como fecha de conclusión el 20 de enero de este año, suma dos aplazamientos consecutivos que han ralentizado su puesta en marcha.
La empresa adjudicataria, Canarias Sea Limpieza S.L., solicitó en mayo una primera prórroga para culminar los trabajos de adecuación de los locales en julio. Sin embargo, apenas unas semanas antes de que se cumpliera el plazo tuvo que volver a pedir una segunda ampliación del plazo, esta vez hasta el 20 de agosto. Pese a estas prórrogas, la apertura del centro sigue sin concretarse.
En la justificación del segundo aplazamiento, la empresa argumentó que la obra no pudo finalizarse «por causas ajenas» a su responsabilidad. El Consistorio capitalino aprobó esa nueva modificación del contrato, manteniendo el presupuesto inicial, pero lo cierto es que la fecha límite del 20 de agosto también ha quedado incumplida. Desde entonces, nada se ha sabido sobre los motivos exactos del retraso. Este periódico intentó recabar una respuesta del Ayuntamiento sin éxito.
Presupuesto
El proyecto tiene un marcado carácter social. El centro está concebido como una herramienta para que al menos un centenar de jóvenes en riesgo de exclusión accedan a formación especializada y a itinerarios que faciliten su entrada en el mercado laboral. Allí podrán obtener certificados de profesionalidad en sectores con demanda de empleo, además de acceder a programas de segunda oportunidad educativa, formación ocupacional a medida e incluso a Planes de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE).
La obra, en principio, no es de gran envergadura. Los trabajos se concentran en la adecuación de cuatro locales situados en un edificio de viviendas del barrio, que hasta ahora permanecían vacíos. «No se modifica el equipamiento original, solo se acondicionan los espacios, ya que se encuentran en bruto desde la finalización de la construcción del inmueble», especifica el pliego técnico. Por ello, el proyecto se planteó con un plazo inicial de apenas cuatro meses, un calendario que a estas alturas ya está ampliamente superado.
El contrato, adjudicado por un valor de 194.477 euros, contempla la adecuación de un total de 673,47 metros cuadrados. El futuro centro dispondrá de cuatro salas de formación, cuatro despachos para la atención individualizada, una sala de conferencias, baños adaptados y cuartos auxiliares. Todo ello con la intención de que los jóvenes encuentren un espacio moderno, cercano y adaptado a sus necesidades.
Locales en toda la Isla
Esta inversión se enmarca dentro de un plan más amplio de la Consejería de Empleo del Cabildo de Gran Canaria, que busca dotar a los 21 municipios de la Isla de infraestructuras destinadas a la formación y al empleo. En el caso de El Polvorín, el Cabildo ha concedido 200.000 euros para financiar la mejora de los locales.
Mientras tanto, cada nuevo retraso supone que los jóvenes, que deberían estar formándose y aprovechando estas instalaciones, sigan sin disponer de un recurso que podría marcar un antes y un después en su futuro profesional. La apertura del centro de inserción laboral de El Polvorín sigue, por el momento, pendiente de apertura tras el último plazo que finalizó el 20 de agosto.
Un grupo poblacional que crece en empleo
Los jóvenes son uno de los grupos sociales con más dificultad para encontrar trabajo de calidad. El último informe del Observatorio de Emancipación destaca que la juventud canaria acepta puestos de trabajo que requieren una formación académica inferior a la que poseen. A pesar de ello, el Gobierno de Canarias registró en julio el nivel más bajo de desempleo juvenil desde que existen registros. A su vez, los últimos datos de empleo de Las Palmas de Gran Canaria señalan que mejoró el empleo entre las personas menores de 25 años, un 14% con respecto al mismo mes del año pasado.
