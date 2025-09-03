Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

No fue un plan urbanístico: el gremio que puso Las Palmas de Gran Canaria en vertical

En lugar del promotor privado clásico, un colectivo profesional articuló ahorro, crédito y proyecto para acceder a viviendas en altura en una de las avenidas con más proyección de la capital

Construcción de un edificio con el mar de fondo

Jaime Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

A finales de los sesenta y comienzos de los setenta, Las Palmas de Gran Canaria cambió de escala. La ciudad dejó de crecer solo en horizontal y se atrevió con una silueta nueva sobre Mesa y López, un eje que hasta entonces había sido, sobre todo, avenida comercial y de servicios.

En ese momento nacieron las torres que el habla popular bautizó como el “edificio (o torres) de los taxistas”. El conjunto Yaiza se convirtió en emblema de la verticalización del barrio y símbolo de una modernidad que subía plantas y acortaba manzanas.

La Torre de los Taxistas: el legado del Edificio Yaiza en el corazón de Las Palmas

Promoción singular

Lo singular no fue solo la altura. Lo fue, sobre todo, quién lo promovió: la Cooperativa de Productores Taxistas de Las Palmas de Gran Canaria. En lugar del promotor privado clásico, un colectivo profesional articuló ahorro, crédito y proyecto para acceder a viviendas en altura en una de las avenidas con más proyección de la capital.

De ahí el apodo que ha sobrevivido cinco décadas: “los taxistas”. A la ciudad le quedó claro que aquello no era un bloque más: era una operación urbana con carga social y un gesto arquitectónico que invitaba a mirar hacia arriba.

Las torres Yaiza se levantaron en el frente de Mesa y López y se concibió con planta baja comercial y viviendas en altura: la mezcla exacta que convirtió la avenida en paseo de compras mientras, arriba, se consolidaba un nuevo modo de habitar. El ritmo repetido de balcones, las tres piezas alineadas y su posición estratégica fijaron un hito visual que aún hoy sirve de orientación: “quedo por los taxistas”.

Antes y después

Aquellas torres marcaron un antes y un después por varias razones. Primero, porque normalizaron la vivienda en altura en el eje Mesa y López, inaugurando un skyline reconocible lejos del puerto y dotando al barrio de densidad suficiente para sostener comercio y servicios a pie de calle.

Segundo, porque acercaron un modelo de acceso a la vivienda basado en la fuerza de una cooperativa, demostrando que un sector laboral podía convertirse en agente urbano relevante.

Y tercero, porque su imagen moderna (volúmenes limpios, repetición modular, soportales con actividad) cristalizó la idea de una capital que crecía “hacia arriba” y quería parecerse a las ciudades que, en los setenta, asociábamos con progreso.

Pieza bisagra

Con el tiempo llegaron más operaciones, se peatonalizaron tramos, se reordenaron tráficos y el comercio fue mudando de rótulos, pero el ADN vertical ya estaba ahí.

Las torres de los taxistas actuaron como pieza bisagra entre la ciudad que miraba al barrio y la que miraba al skyline. A pie de calle, bajo los soportales, la vida seguía su curso: cafeterías, tiendas, recados. En las alturas, la ciudad se hacía panorámica y el mar entraba en la vivienda como un telón de fondo cotidiano.

El edificio Yaiza

Hoy, cuando se discute sobre densidad, mezcla de usos o modelos de promoción, el caso de Mesa y López sigue siendo referencia local. Alineó arquitectura, ciudad y sociedad, verticalizando la avenida sin renunciar al comercio a pie de calle, sumando vecinos sin perder actividad y demostrando que una cooperativa puede dejar una huella más perdurable que muchas promotoras.

