La Policía Local interviene en 4.100 actos de mediación hasta agosto

La Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha realizado en los primeros ocho meses de este año más de 4.100 servicios relacionados con la atención ciudadana, protección animal, los delitos relacionados con el medioambiente y la correcta celebración de actividades y espectáculos públicos.

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, destaca que estos datos «son la mejor prueba del firme compromiso de este gobierno con la seguridad y, sobre todo, con una convivencia pacífica en todos nuestros barrios fruto del diálogo directo con la ciudadanía que reflejan una policía más cercana, preventiva y al servicio de las personas».

La UMEC se creó en 2022 para potenciar la cercanía con la ciudadanía, fomentar la prevención y mediación en asuntos de convivencia vecinal, dando respuesta a las demandas de los barrios; además de esclarecer aquellas infracciones relacionadas con el medio ambiente y el bienestar animal.

En este sentido, los agentes que conforman esta unidad han mantenido a lo largo del año 82 reuniones con colectivos para atender sus necesidades y fomentar una relación entre la policía y la ciudadanía. Gracias a estos encuentros, ha realizado 1.478 servicios relacionados con las demandas vecinales en materia de convivencia ciudadana, seguridad, movilidad y otras mejoras para la ciudad.

Además, en materia medioambiental ha procedido a iniciar un total de 1.062 expedientes por vehículos abandonados en la vía pública. De estos, 400 fueron retirados para tratamiento residual y otros 107 a través de propietarios u otros medios.

Asimismo, la UMEC también ha participado en un total de 66 investigaciones por vertidos de residuos en la vía pública, tanto escombros y enseres voluminosos en espacios no reservados para ello. En este sentido, se han formulado un total de 53 denuncias bajo el amparo de la Ley de residuos o por las ordenanzas municipales.

Por otro lado, esta unida de la Policía Local se encarga de la protección de los animales garantizando que se encuentran bajo los cuidados básicos, con una higiene adecuada y las revisiones periódicas veterinarias, además de contar con su obligatoria identificación mediante chip.

Así, a lo largo del presente año se ha intervenido con 505 animales, la mayoría de ellos perros. Esto ha derivado en 93 denuncias, así como 71 actuaciones preventivas con las que se ha conseguido que las mascotas cuenten con microchips y vacunación antirrábica, y sus dueños obtengan licencias para animales peligrosos. Como resultado de estas acciones, se han incoado un total de 20 atestados por delitos contra los animales.

Para reforzar el bienestar animal, los agentes han impartido, además, un total de 38 charlas divulgativas en centros escolares en las que se sensibiliza sobre la tenencia y protección de mascotas, y se ayuda a superar el miedo que puedan tener hacia los animales.

En materia de actividades y espectáculos públicos, se han abierto un total de 110 expedientes, además de realizar 42 inspecciones policiales, 38 denuncias y nueve precintos.