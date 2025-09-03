La tercera fuente transitable toma forma en La Mayordomía

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de las concejalías de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda y la de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Jardines y Sector Primario, ha adjudicado la construcción de una nueva fuente transitable en el Parque de la Mayordomía, en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, con el fin de crear nuevas áreas de juego, refresco y disfrute.

Esta actuación, que parte de una propuesta presentada por la ciudadanía a través de los Presupuestos Participativos, ha sido adjudicada a la empresa Imesapi por 156.731,12 euros, que estarán financiados íntegramente por el Cabildo de Gran Canaria a través del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos.

La futura superficie acuática peatonal, la tercera con la que contará la capital tras las instaladas en los parques del Castillo de La Luz y Las Rehoyas, contará con una docena de surtidores verticales de agua de altura variable que faciliten el juego por parte de las personas usuarias del parque.

Asimismo, dispondrá de proyectores de luces de colores tipo Led que mejoren la estética de la fuente, un pavimento antideslizante y otros elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como son las instalaciones hidráulicas, eléctricas y acometida de saneamiento.

Esta fuente está proyectada para maximizar los recursos, con surtidores compactos diseñados para hacer recircular el agua. De esta manera, se consigue reconducir el líquido hasta un equipo de depuración enterrado que mantendrá el agua en todo momento limpia y tratada.

Así, además de recuperar el agua de la fuente de una forma eficaz para volverla a poner en circulación, se puede aprovechar el agua de la lluvia para rellenar el depósito, optimizando al máximo este recurso natural.

La futura fuente transitable también busca reducir el consumo energético mediante la instalación de proyectores tipo LED, que tienen un bajo consumo y mejoran la estética de la fuente.

En su día, la concejala Gemma Martínez Soliño, responsable de área de Parques y Jardines, señaló que «debemos adaptar la ciudad a las necesidades de la gente y de la infancia. La Mayordomía es un pulmón verde para todo el distrito y ahora llevaremos el agua para facilitar el juego, luchar contra el calor y promocionar la vida en la calle».

Favorecer la diversión

En la inauguración de las fuentes abiertas pensadas para ser atravesadas del parque de Las Rehoyas y la del Castillo de la Luz, Martínez Soliño manifestó que «llevar el agua al espacio público, además a través de fuentes que favorece la diversión, pero también aporta sombras y renaturaliza el entorno. Eso es parte de la hoja de ruta que tenemos para evitar las islas de calor y para recuperar las calles para las personas, para la vida». Las fuentes actualmente funcionan en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas, con un descanso intermedio que permite alargar la vida de los motores.

La contratación de la ejecución de la nueva obra forma parte de las actuaciones incluidas en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. Anualidad 2025-2026, correspondiente al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según acuerdo del Pleno del Cabildo de Gran Canaria celebrado en sesión ordinaria el 28 de febrero de 2025, en el que se autoriza la gestión de la contratación y ejecución de esta actuación.