Presupuestos bajo la lupa: la Airef reclama más control a Las Palmas de Gran Canaria con la regla de gasto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha alertado de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podría incumplir la regla de gasto en el ejercicio 2025, a pesar de que sus previsiones presupuestarias apuntan a un superávit superior al 10% de los ingresos no financieros, y reclama más control en las cuentas públicas.

Según el informe complementario de evaluación individual sobre la ejecución presupuestaria de las corporaciones locales, publicado este verano, el consistorio se encuentra entre los cuatro grandes municipios con mayor riesgo de incumplimiento, junto a Murcia, Palma y Córdoba. El organismo estima que el crecimiento del gasto computable del Ayuntamiento superará el 5%, por encima del límite del 3,2% para este año.

El documento subraya que Las Palmas de Gran Canaria se situará entre los ayuntamientos con mejores resultados presupuestarios, gracias a un superávit notable que lo coloca en una posición de fortaleza financiera. De hecho, figura entre los pocos que tendrán más ahorros acumulados en su remanente de tesorería que deuda viva.

Pasivos contingentes por procesos judiciales inconclusos

La Airef matiza que las estimaciones del Ayuntamiento son ligeramente más optimistas que las suyas y advierte de la existencia de pasivos contingentes por valor de unos 50 millones de euros derivados de procesos judiciales pendientes. En caso de tener que imputarse en 2025, estos compromisos podrían reducir de forma significativa el superávit o incluso revertirlo en déficit.

Ante esta situación, el organismo ha solicitado al Ministerio de Hacienda medidas preventivas contempladas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). El objetivo es garantizar un mayor control de la ejecución presupuestaria y evitar que el crecimiento del gasto supere los márgenes. Además, recomienda al Ayuntamiento vigilar la evolución de sus cuentas y adoptar las medidas correctivas necesarias para contener el gasto.