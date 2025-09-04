La ciudad ejecuta la limpieza integral de Las Chumberas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado en Las Chumberas una actuación conjunta entre Parques y Jardines y Limpieza que conlleva el saneamiento intensivo de las calles, la limpieza integral de contenedores, la eliminación de vertidos, la poda de árboles y el desbroce y deshierbe de las zonas terrosas. La actuación está integrada dentro de la V fase de Actuaciones Conjuntas, que ya pasó por Divina Pastora y el Sebadal y está programado su paso próximo por los barrios de Zárate y Lomo los Frailes.

El operativo abordará también la retirada de residuos y limpieza de las zonas terrosas colindantes con la parte posterior al IES Schamann y al CEIP Pepe Dámaso, accesibles solo a través de los centros educativos, para lo que se ha contado con la colaboración de los equipos directivos, implicados en el proyecto que desarrolla la Concejalía de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, ‘Plántate por tu barrio’.

Durante las 24 actuaciones similares que se han realizado desde agosto de 2023, Limpieza ha retirado 33.554 kilos de residuos, proyectado más de 6,6 millones de litros de agua para el baldeo de las calles y 715 de desinfectante para el saneamiento de los contenedores, papeleras y alrededores.

Por su parte, Parques y Jardines ha retirado de las zonas ajardinadas o no urbanizadas 13 toneladas de residuos y 285 toneladas de restos vegetales, procedentes de podas, deshierbes y desbroces, que se derivaron a la planta de compostaje municipal. También se plantaron un millar de árboles, arbustos y otras plantas en la ciudad.

En Las Chumberas, Parques y Jardines tiene dos equipos de podas y diez operarios de jardinería. Además intervendrá un equipo de seguridad laboral para la instalación de líneas de vida en la ladera tras el IES Schamann y uno de demolición para retirar los muros que faciliten el acceso al operativo conjunto a las zonas cerradas. Limpieza moviliza para este dispositivo 32 trabajadores, así como una docena de vehículos de los que dos son furgonetas ligeras, un camión y dos furgones con caja abierta, dos furgones hidrolimpiadores, cuatro camiones baldeadores y una barredora.