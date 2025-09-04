Un buque establo habitual del Puerto de Las Palmas surtió coca a la mayor red de narcolanchas del Estrecho

El barco cargado con 15.000 vacas y un cargamento de cocaína que hizo escala para repostar en el Puerto de Las Palmas el 1 de abril de 2024 en su camino desde Colombia a la costa de Egipto, suministró coca a la mayor red de narcolanchas del Estrecho, que recogió hasta 41 fardos con 1.200 kilos de esta droga.

En abril de 2024, una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional desmanteló la que considerada como «la mayor red de narcotransportistas del Estrecho», deteniendo a 31 personas e incautando más de 1,4 millones de euros en efectivo, 19 coches de alta gama, relojes y joyas.

Según publica el periódico El Español, que ha tenido acceso al sumario judicial que está en manos de la Audiencia Nacional, este grupo criminal no solo se valió narcolanchas para el transporte de droga. De hecho, la investigación contra la red se inició cuando sus miembros trataron, sin éxito, de recoger los 6.000 kilos de cocaína que trasladaba un submarino procedente de Sudamérica. Poco antes, de su fin, este grupo criminal sí logró hacerse con 41 fardos suministrados por un buque que también trasportaba más de 15.000 vacas vivas desde Colombia hasta Egipto, el Bader III.

Malestar en la ciudad

Este barco se detuvo en el Puerto de Las Palmas para repostar, al igual que hacen otros establos flotantes procedentes de América, generando un gran malestar entre la ciudadanía de la capital grancanaria debido al mal olor de los kilos de excrementos del ganado.

Entre los miles de folios que componen el sumario, un informe de la Policía Nacional transcribe las conversaciones mantenidas entre dos de los narcotraficantes antes y después de recoger la droga que lanzó al mar el buque ganadero. El suministro se produjo el 4 de abril de 2024, pocos días antes de que la red criminal fuera, finalmente, desarticulada.

'Gordo'

Cuando solo quedaban instantes para recoger la cocaína, uno de los miembros del clan telefoneó a 'Gordo', un narcotraficante considerado como el jefe del mismo y que se encargaba de coordinar las operaciones desde una gran mansión en Portugal, donde la Guardia Civil y la Policía sitúan el centro de control de la red.

La conversación recogida en el sumario refleja cómo 'Gordo' habla con un miembro de la red que le explica que está «en su culo», «pegadito a él», en referencia al Bader III, que en ese momento se encontraba frente a la costa de Marruecos cargado con 15.000 vacas. El líder de la red le ordena a que permanezca ahí mientras él llama al barco.

Tres fardos rotos

Dos horas después, vuelven a comunicarse para hablar del número de fardos recogidos. 'Gordo' indica que el barco llevaba 44 cuando la otra persona le dice: «¡Estamos recogiendo, hermano, que se nos han enredado!». Finalmente, solo se hicieron con 41 porque «tres de ellas venían abiertas. (...) Vienen las cajas abiertas y tuvimos que coger los paquetes de kilo por el agua».

Según el sumario, en ese momento coge el teléfono un hombre con acento del Este al que la Policía denomina «el notario del estupefaciente» y que es la persona encargada de supervisar la entrega de la droga y Gordo anuncia que va a telefonear «a esa gente» para quejarse del estado de los tres fardos, ordenando a sus subordinados a grabar vídeos con los móviles en el que se aprecie que hay tres fardos rotos.