A juicio cuatro floteros de taxis acusados de defraudar a Hacienda en Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria juzga a partir del próximo martes, nueve de septiembre, a cuatro floteros de taxis que operaban en la capital acusados de defraudar de forma continuada a la Hacienda Pública entre 2008 y 2012. La Fiscalía pide para ellos penas de hasta diez años de prisión, multas que superan el millón y medio de euros y la devolución de las cuantías correspondientes por presuntamente haber dejado de declarar parte de los beneficios que obtenían de las licencias. El Ministerio Público sostiene que para llevar a cabo estas maniobras contaron con la ayuda de otras dos personas de su entorno que habrían actuado como cómplices, las cuales afrontan más de tres años de cárcel.

La Sala ha fijado nueve días para celebrar la vista oral, que está previsto que se prolongue hasta el 19 de septiembre. Están personados, como acusaciones particulares, los servicios jurídicos del Ayuntamiento y la Agencia Tributaria. Las defensas de los seis acusados las ejercen los letrados María Rosa Díaz Bertrana, Alberto Hawach, Víctor Manuel Miranda y Carlos Gustavo Falcón.

El escrito de acusación de la Fiscalía mantiene que los floteros contaban con organizaciones similares y establece las diferencias en el número de licencias que manejaban y en los ingresos no declarados. Se ponían en contacto con el titular de una licencia de taxi concedida por el Consistorio que ya no estuviera interesado en la explotación y se comprometían a pagarles una cantidad fija cada mes, que rondaba los 500 euros, para después ofrecer el taxi a uno o dos asalariados.

El Ministerio Público afirma que los taxistas contaban con los vehículos a disposición por turnos de 12 horas y después debían pagar a los acusados cuantías de entre 40 y 70 euros por dicho uso. Alcanzaban así los beneficios resultantes entre la recaudación diaria, estas cifras y la gasolina, ya que tenían que devolver los vehículos con el tanque lleno. Los repostajes, según esta parte, eran otra forma de perpetrar el fraude, puesto que cada recarga venía acompañada de un descuento que cobraban los floteros y que presuntamente tampoco declaraban.

Uno de los acusados, identificado con las iniciales J. S. R., llegó a contar con una flota de 31 licencias. Está acusado de ocultar más de tres millones de euros a la Agencia Tributaria, tras haber declarado, en concepto de IRPF, 786.087 euros, lo que habría supuesto un "perjuicio para el erario público". Se enfrenta a una pena de diez años de cárcel, dos por cada ejercicio objeto del supuesto fraude, la devolución de las cuantías dejadas de abonar y una multa de millón y medio de euros.

Ingresos ocultos

El segundo, M. G. S., contaba con 11 licencias en 2008 y 24 en 2012. Presuntamente, ocultó más de 1,8 millones de euros de los beneficios que obtenía fruto de su actividad y solo presentó en concepto de IRPF 931.543 euros. La Fiscalía pide para él diez años de prisión y la mayor de las multas económicas, que asciende a 1.863.086 euros.

En este caso también habría intermediado, supuestamente, su hijo J. G. A., acusado de ayudarle a cometer los hechos como cómplice. Según el escrito de acusación, habría realizado tareas relativas a la tramitación de documentos, el pago de impuestos, la realización de ofertas de trabajo por internet y la ordenación de los registros a modo de contabilidad de la actividad desplegada. Afronta por ello cuatro años y dos meses de prisión por dos presuntos fraudes y una multa que supera los 940.000 euros.

El tercer flotero es B. M. G., quien contaba con 13 taxis en 2008 y 24 en 2012. Durante los ejercicios objeto de investigación, solo declaró una cuota positiva en 2010, mientras que el Ministerio Público mantiene que habría ocultado ingresos por valor de 2,7 millones de euros. Hace frente a una pena de ocho años de prisión, es decir, dos por cada ejercicio en los que supuestamente se produjo el fraude, junto al pago de una multa de más de un millón de euros.

Presuntamente, habría contado con la ayuda de su esposa, identificada con las iniciales R. T. S. La Fiscalía mantiene que era ella quien recogía los pagos de los conductores, se ocupaba de gestionar las altas y bajas en la Seguridad Social, preparaba las nóminas y llevaba los coches al taller. Está acusada como cómplice y afronta una pena de tres años y cuatro meses de prisión, con una multa que supera los 290.000 euros.

El escrito se dirige, por último, contra el flotero J. C. O., quien tenía a su cargo 15 licencias de taxi entre los años 2008 y 2012 y habría ocultado sus ingresos a la Agencia Tributaria "de forma deliberada". De esta forma, presuntamente omitió hasta 544.684 euros. Se enfrenta a una pena de seis años de prisión con una multa que supera los 850.000 euros por tres presuntos fraudes en 2008, 2009 y 2011.