El kilómetro cero está en una frutería de Schamann

Mayte Domínguez desprende pasión y cuidado por el producto y la gastronomía local. Desde hace una década se ha dedicado al negocio de frutas y verduras, trabajando con su tío y sus primos en diferentes tiendas de la ciudad mientras soñaba con abrir algún día su propio negocio.

Lo que tenía claro era que lo haría cerca del barrio que la vio nacer, Escaleritas, y que mantendría ese trato cercano con los clientes que siempre ha caracterizado a las tiendas de barrio.

Hace dos años vio el momento idóneo. "Fue una vez que mis hijos acabaron sus estudios. Dije, ahora o nunca". Mayte se animó entonces a dar el salto. "Mi hija terminó las clases en julio y en octubre ya estaba abriendo la tienda", recuerda.

El local, ubicado en la calle Pedro Infinito, en Schamann, aguardaba por ella. "Veía que no había mucho negocio de este tipo en la zona. Fuera de lo que es el Mercado de Altavista ya no quedan negocios familiares que ofrezcan productos de la tierra de verdad", añade.

El entusiasmo y las ganas hicieron el resto. El nombre del proyecto también estaba claro, Frutería Bentayga, en honor a uno de los paisajes que más le ha impresionado siempre, el Roque Bentayga. Las fotos del gran macizo volcánico se mezclan con las papas del país, los calabacinos y los aguacates y mangas de Mogán.

Cuidadosamente elegidos y colocados, la fruta y la verdura "se come" con los ojos.

Un viaje por la Isla

Entrar a su local es hacer también un viaje por la Isla, que corona al llegar al expositor donde están los quesos artesanales, como los del maestro quesero Juan Suárez, de la finca Fuente Morales, en Almatriche.

Pero su tienda va más allá. Dulces y bollería tradicional canaria: suspiros de Moya, bizcochos de Las Lagunetas o bollitos de anís.

Alguno de los productos canarios que ofrece en su tienda. / ANDRES CRUZ

Pero, sobre todo, los alimentos cultivados en la tierra. "Tengo tomates y pimientos del Salobre, gofio de Los Cabucos, pan de leña de San Mateo o chorizo de Teror. Una compra que hace de forma directa y que la lleva de Arucas a Firgas o a Mogán.

"Puede que haya productos que estén más baratos en el supermercado, pero quizás no sean de la misma calidad, yo procuro que aquí todo sea fresco". Ella sola a los mandos, con las dificultades que entraña emprender un nuevo negocio, los dos primeros años han sido de retos.

"Ahora mismo todavía no da ni para beneficios, solo para pagar gastos", subraya. Ella misma atiende, va a las fincas a buscar los productos "o me los traen aquí aunque salga de la ruta habitual de estas pequeñas fincas".

Un trabajo con sacrificio, no solo en lo económico, sino en las horas de dedicación. "De ocho a ocho todos los días, ahora he empezado a descansar los domingos porque si no, no hago vida familiar".

Repartos a domicilio

Mayte admite que al principio el barrio la acogió "con recelo", pero después de este tiempo ha conseguido tener con ellos un trato "muy familiar, muchos son ya amigos", añade. "¿Cómo están los aguacates hoy?", pregunta una de las clientas habituales. "Todavía verdes, pero si los pones en papel de periódico unos días verás qué buenos", le responde.

Los productos más demandados en los meses de verano siguen siendo la fruta de temporada; en invierno, las verduras para el potaje. "Cuando el barrio empieza a sentir el fresquito, los berros, colinos o acelgas salen muchísimo".

Su amor por el trabajo hace que complazca hasta a quien quiere darle un mordisco rápido al chorizo. "Les abro el pan y se los pongo sin problema", comenta.

Zumos y mermeladas en el expositor de la frutería. / ANDRES CRUZ

Ganarse la confianza y la fidelidad de un cliente vale oro. "Ahora me llaman y me hacen los pedidos por teléfono y aguantan mis horarios porque saben que hasta que no cierro no se los puedo llevar".

Hay otros vecinos, los más mayores, que viven solos o están impedidos por alguna enfermedad que le piden incluso el favor de "picarles la verdurita para poner el potaje al fuego". Una dedicación que ni siquiera les cobra. "Es que estas son las atenciones que no encuentran en las grandes cadenas. Yo, además, lo hago con gusto". Eso sí, lo que peor lleva es subir las escaleras de las viviendas que los años pasados privaron de ascensor al barrio.

Mayte recupera con su propio Bentayga ese espíritu que años atrás caracterizó a la zona comercial de Pedro Infinito.