Millo para el nuevo campo de fútbol sostenible de Hoya de la Plata

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha visitado las obras de renovación del campo de fútbol de Hoya de la Plata, cuyo objetivo principal es reparar el terreno de juego. Se trata de una remodelación sostenible. El antiguo césped ha sido retirado para su reutilización en otros campos de fútbol y será sustituido por un césped con hierba sintética, pero con un relleno biodegradable.

Darias ha asegurado que, con la obra, cuya ejecución tardará 6 meses, la ciudad pasa a contar con «el primer campo de fútbol que va a tener césped artificial con relleno orgánico». Este relleno se refiere al material granular que se esparce entre las fibras del césped para proporcionar estructura, firmeza, estabilidad y amortiguación a la pista. En los campos actuales, el componente que se emplea es el caucho, el mismo material con el que se fabrican los neumáticos, cuyo uso provoca la aparición de microplásticos. Sin embargo, este nuevo césped sustituirá este producto nocivo por fibras de piñas de millo, un elemento biodegradable que reduce la contaminación del medio ambiente. Jose Antonio Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica de Infraestructuras Deportivas de IMD garantiza que, con esta fibra, al no absorber el calor, el césped necesita menos riego y, por tanto, gasta menos agua. Esto también permite que los jugadores tengan una sensación térmica más fresca y que el olor pase a ser similar al de un campo de césped natural, alejado del olor abrasador del caucho.

Con esta nueva medida, la alcaldesa asegura que la ciudad se adelanta «seis años a la obligatoria de que todos los campos de fútbol dejen de tener elementos construidos con microplásticos». La normativa europea establece que, a partir de octubre de 2031, prohibirá la construcción de campos de césped artificial con el relleno de caucho.

Qué novedades traerá la reforma del campo de fútbol de Hoya la Plata

El proyecto también comprende un nuevo sistema de riego, la construcción de una caseta para árbitros, la impermeabilización de las cubiertas, tanto de los vestuarios como de las oficinas, el acondicionamiento de los banquillos y la mejora de las instalaciones interiores, lo que incluye la fontanería, las puertas, los bancos y el sistema eléctrico. «En definitiva, vamos a tener prácticamente un nuevo campo de fútbol», expresa la alcaldesa.

Esta reforma cuenta con una inversión del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) de 1.014.492 euros. Darias recalca que hablamos de «una obra que ha salido a licitación y que se ha adjudicado por importe superior a 1 millón de euros para rehabilitar y acondicionar prácticamente de nuevo todo este campo de fútbol que requería una intervención importante tras tanto tiempo de uso».

Además, el Ayuntamiento, a través del IMD, ha reforzado el contrato de mantenimiento de las instalaciones deportivas, con un incremento del 42% en la inversión. Con este dinero han rehabilitado otras instalaciones, como la pista deportiva de Miller Bajo y de Casablanca I. Todo ello busca conseguir que «la gente pueda realizar lla actividad física», ha garantizado Darias.