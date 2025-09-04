Las Palmas de Gran Canaria concederá 28 medallas al mérito policial a agentes y colaboradores

Las Palmas otorgará este 12 de septiembre, en el Espacio Cultural Jesús Arencibia, las distinciones de la Policía Local para 28 agentes y colaboradores, quienes recibirán las medallas de oro y plata al mérito policial. Todo ello se llevará a cabo durante el acto con motivo del día del Cristo de la Vera Cruz, patrón del cuerpo municipal.

La agente Ana Luz Calero Rodríguez será condecorada con la Medalla de oro al mérito policial por los 38 años de servicio ininterrumpido como agente de policía. A lo largo de su carrera, ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su actuación en diferentes servicios con un alto grado de complejidad y peligrosidad, además de pertenecer a las unidades de Atestados, Transmisiones, Turística y Playas, Tráfico, Distrito y Unidad Nocturna Especial, así como al Grupo Adscrito de la Policía Judicial de la Policía Local. Otros 17 componentes de la Policía Local recibirán la Medalla de Plata al Mérito Policial: los subinspectores Francisco J. Moreno Peñate y Eloy Naranjo Perera, así como los oficiales Ismael F. León Santana, Isidro Navarro León, David García Ramos, Juan Miguel Medina Melián, Néstor Rosales Sosa, Juan Carlos Hernández Vega, Domingo F. Sosa Marrero, Juan Adán Afonso Brito, Juan Fermín Déniz Mendoza, Jair J. González Hernández, Javier Suárez González, Yone Hernández Pérez, José Yeray Santos Cazorla, Iván García Cabrera y Víctor Montesdeoca Pinto.

La medalla de plata al mérito policial será para 10 personas, autoridades y miembros de otros cuerpos policiales y entidades que han prestado apoyo a la Policía Local. Estos son el coronel de la Guardia Civil, Javier Peña de Haro; el comisario principal y jefe provincial de la Policía Nacional, Francisco Javier Berzal Tejero; el director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino Franquet; el comisario jefe de la Policía Local de Santa Lucía, José Luis Herrera León; el inspector de la Policía Nacional, Carlos Alberto Tallón Díaz, los subinspectores de la Policía Nacional César Gallardo Henríquez, Sergio González Arrizabalaga y Antonio Sánchez Ramírez; el cabo primero de la Guardia Civil, Juan José Tejero Puerto; y la comandante jefa del Servicio Veterinario de la Jefatura de Apoyo Sanitario del Arsenal de Las Palmas, Sonsoles Fuentes Gutiérrez.