Robo, huida y choque: madrugada agitada en Guanarteme con un detenido

Eran las 05:20 de la madrugada cuando una agente de la Policía Local fuera de servicio se topó con una escena sospechosa en plena calle General Vives, en el barrio de Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria. Tres jóvenes intentaban forzar una motocicleta, tratando de arrancarla sin éxito.

Sin perder un segundo, la agente avisó a sus compañeros de la UNE (Unidad Nocturna Especial), que patrulla la ciudad durante la noche. La respuesta fue inmediata.

Cuando las patrullas llegaron, los jóvenes ya habían conseguido encender la moto. Dos de ellos se montaron y huyeron en dirección contraria por la misma calle General Vives, desafiando el tráfico y a la policía. El tercero salió corriendo a pie.

Comenzaba así una persecución a toda velocidad por las calles de la ciudad, que terminó con un choque, una caída, y un arresto.

La UNE actuó en Guanarteme tras un robo de motocicleta. Una agente fuera de servicio dio aviso y se logró localizar a los autores. Tras emprender la huida por la zona se cayeron, uno fue detenido y el otro consiguió escapar, aunque ha sido identificado y continúa en búsqueda.

Choque con un coche patrulla y caída en plena huida

La moto, ya en marcha, llegó hasta la calle Montevideo, donde impactó lateralmente con un vehículo policial que intentaba interceptarlos. Pero el golpe no detuvo la fuga. Los dos ocupantes siguieron circulando, cruzando calles a toda velocidad, hasta llegar a la esquina de Néstor de la Torre con Menéndez y Pelayo.

Allí, perdieron el control del vehículo y se cayeron al suelo. Sin mirar atrás, abandonaron la moto y huyeron corriendo en direcciones opuestas.

Uno de los implicados consiguió despistar a los agentes por Menéndez y Pelayo. El otro, tras un recorrido que incluyó Valencia y General Mas de Gaminde, fue interceptado por otra dotación policial y detenido en el acto.

El joven fue trasladado al Centro Médico del Puerto por lesiones menores y se le leyeron sus derechos como presunto autor de un delito de robo o hurto de uso de vehículo a motor.

La moto había sido conducida por un joven de 22 años, ya conocido por los cuerpos de seguridad por anteriores intervenciones en Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, según confirmó la Policía Local, se encuentra ahora en búsqueda activa, plenamente identificado, y con antecedentes por hechos similares.

Su arresto podría producirse en cualquier momento, ya que su identidad y su historial están bajo vigilancia.