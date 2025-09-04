Los robos y peleas causan inquietud entre los vecinos y los restauradores en la zona Puerto

Los robos, peleas y altercados en la zona Puerto preocupan cada vez más tanto a los vecinos como al sector de la restauración. La paliza a un joven en la plaza de los Betancores durante la madrugada del martes, que terminó hospitalizado con traumatismos en el abdomen y la cabeza, ha reavivado el malestar en el barrio. Para muchos residentes, este tipo de sucesos ya no son hechos aislados, sino una tendencia preocupante.

Alberto Álamo, vecino de la plaza donde ocurrió la agresión, asegura haber percibido un aumento de la inseguridad tras dos décadas viviendo en la zona. «He presenciado atracos con violencia a plena luz del día, tanto a las ocho de la tarde como a las doce del mediodía», lamenta.

Su percepción choca con la de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quien insiste en que la capital es una de las ciudades más seguras de España. El Ayuntamiento capitalino difundió los datos del Balance de Criminalidad del primer semestre de 2025, elaborado por el Ministerio del Interior, que reflejan una reducción del 1,9% en la criminalidad convencional respecto al mismo periodo de 2024, con un total de 7.871 delitos.

La oposición responde

Sin embargo, el Partido Popular critica que el grupo de gobierno «vive de espaldas a la realidad». La oposición subraya que, aunque la criminalidad global ha bajado, delitos como los cometidos contra la integridad física y la libertad sexual han aumentado. En particular, los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias crecieron un 22%.

Preguntada al respecto, ayer en una rueda de prensa, la alcaldesa defendió la labor del Consistorio: «Lo importante es que el cómputo general muestra un descenso de la criminalidad». Darias destacó el refuerzo de la Policía Local, con la incorporación de 45 nuevos agentes en prácticas, además de ascensos y mejoras en recursos humanos y materiales. «Se nota la presencia policial en las calles, y así nos lo dice el vecino», afirmó. «Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, y vamos a seguir haciéndolo. La oposición lo que tiene que hacer es ponerse al día, que bastante falta le hace», añadió Darias.

La Policía y los sanitarios del SUC atienden, el martes, a la víctima de la pelea en Joaquín Costa / LP/DLP

No obstante, la visión de algunos de los residentes y trabajadores del barrio es distinta. El propietario de una cervecería cercana, que prefiere mantenerse en el anonimato, presenció el ataque al joven de 26 años y recuerda la escena como un momento «crítico» al ver a la víctima ensangrentada en el suelo. Asegura que por las noches los conflictos son frecuentes y que teme por la seguridad de sus clientes y empleados. «Mi empleado me ha pedido que lo acompañe al cierre porque no se siente seguro», confiesa. Aunque reconoce que hay patrullas, considera que «no dan abasto». «De día no hay problemas porque los empresarios controlamos nuestros negocios, el problema es por la madrugada que se ha creado una gran inseguridad de un tiempo para acá», considera.

La restauración pide actuaciones

La Asociación de Restauración de Las Palmas de Gran Canaria (Ares) emitió un comunicado para denunciar la agresión y reclamar al Ayuntamiento la creación de una mesa de diálogo que sirva para abordar los problemas de seguridad que, según explican, afectan tanto a los negocios como al personal cuando termina su jornada laboral. «Son continuos los robos en locales y a trabajadores que regresan de madrugada», advierten. «Necesitamos una ciudad segura, y no nos vale un debate estadístico, queremos soluciones a una realidad patente de inseguridad en la ciudad», reclaman.

Mientras tanto, los vecinos temen verse involucrados en situaciones peligrosas. Álamo asegura que no recorre las calles por la madrugada y, que incluso por el día camina «más pendiente», aunque sin obsesionarse. «Esta semana cogí la guagua al aeropuerto a las cinco de la mañana e iba con los palos de senderismo en la mano porque había ya había sucedido el altercado debajo de mi casa», cuenta.

Mario Hernández, otro residente, asegura que «continuamente hay incidentes». Relata cómo un amigo suyo encontró a varias personas durmiendo dentro de su edificio tras forzar la puerta de entrada. Álamo añade que dos familiares suyos también fueron agredidos de noche y que su madre, una persona mayor, presenció un robo a plena luz del día en el entorno del Parque Santa Catalina.