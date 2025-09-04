Via Felice, más de cuatro décadas de estilo, elegancia y visión familiar en el corazón de Triana.

En una ciudad que respira historia, cultura y dinamismo como Las Palmas de Gran Canaria, hay espacios que se han convertido en parte del paisaje emocional de sus habitantes. Via Felice, fundada en 1983, es uno de ellos. No solo porque lleva 42 años siendo un referente en moda femenina, sino porque ha sabido construir un vínculo auténtico con varias generaciones de mujeres que confían en ella para definirse, expresarse y sentirse bien.

Esta boutique ubicada en la Calle Arena 12, en pleno corazón del barrio de Triana, no es simplemente una tienda. Es una experiencia. Es el lugar donde muchas mujeres acuden no solo a buscar ropa, sino a encontrar una versión más segura, más refinada y más coherente de sí mismas. Y eso no se logra solo con marcas —aunque las que alberga son de primer nivel—, sino con una filosofía muy clara: moda con propósito, asesoramiento con sensibilidad y atención con alma.

Vía Felice y Blum by Vía Felice te esperan con las puertas abiertas. / Via Felice

Detrás de Via Felice hay una historia profundamente familiar. Su fundadora, Isabel García, es una figura clave en el desarrollo del gusto por la moda en la ciudad. A lo largo de los años, su buen ojo, su intuición y su cercanía con las clientas la convirtieron en una autoridad local dentro del sector. Hoy, Isabel sigue presente y activa, pero lo más emocionante es que ha dado paso a la segunda generación, compuesta por sus tres hijos, quienes han sabido inyectar frescura, dinamismo y una visión contemporánea al negocio, sin perder en ningún momento los valores que lo fundaron.

Ese equilibrio entre tradición y renovación es, precisamente, lo que hace que Via Felice siga siendo relevante en un mundo donde las tendencias cambian con vértigo. La clave está en apostar por una moda elegante, atemporal y versátil, que se adapte a los ritmos reales de la vida actual: trabajo, eventos, ocio, viajes… Pero siempre con una imagen cuidada, sofisticada y consciente. Aquí no se vende “moda rápida”. Se construyen armarios pensados.

El universo de Via Felice se amplió recientemente con la incorporación de una segunda tienda, Blum by Via Felice, una boutique especializada en calzado de mujer, que complementa la experiencia de la tienda principal con una propuesta igual de cuidada. Ambas tiendas comparten el mismo espíritu: calidad, estilo y atención experta. En Blum puedes encontrar calzado siempre con ese mismo filtro estético que busca belleza, durabilidad y diferenciación.

En cuanto a marcas, el catálogo de Vía Felice es una muestra perfecta de cómo combinar firmas consolidadas y emergentes. Desde los clásicos indiscutibles como Etro, Max Mara, Weekend Max Mara o Marella, hasta propuestas más jóvenes e innovadoras como Ecoalf o Naguisa, todas tienen en común el compromiso con el diseño y la calidad. Aquí cada colección se selecciona con criterio, pensando en lo que realmente suma al estilo de la clienta y no en llenar perchas por llenar.

Pero si hay algo que verdaderamente distingue a Via Felice es el servicio de asesoramiento personalizado. No importa si llegas con una idea clara o con muchas dudas: el equipo te escucha, te entiende y te propone. Porque la moda no es solo estética, es también comunicación, y en Via Felice lo saben bien. La relación con las clientas va mucho más allá de la compra puntual, se construye una confianza a largo plazo basada en el respeto por la identidad de cada mujer y en la capacidad de potenciarla a través de lo que viste.

En una época donde la compra digital gana terreno, Vía Felice también ha sabido adaptarse con una tienda online moderna y funcional, sin perder ese sello cercano que la define. En viafeliceshop.com se pueden descubrir todas las novedades, consultar tallas, recibir asesoramiento y hacer pedidos desde cualquier punto del archipiélago.

Porque una de las ideas clave que la marca quiere transmitir es precisamente esa: no hace falta salir de las islas para acceder a lo mejor de la moda europea y española. Todo lo que podrías encontrar en una gran capital, en cuanto a producto, atención y experiencia de compra, lo tienes aquí, en Triana, con el añadido de sentirte como en casa.

Este proyecto familiar demuestra que la moda puede ser un puente entre generaciones, una forma de expresión y un negocio con alma. Y eso es lo que se respira cuando entras en Via Felice: autenticidad, gusto, respeto por la clienta y pasión por el trabajo bien hecho. Una fórmula que lleva más de 40 años funcionando… y que aún tiene mucho que ofrecer.

¿Quieres sentirte mejor contigo misma? ¿Necesitas renovar tu armario con intención, elegancia y personalidad?

Vía Felice y Blum by Vía Felice te esperan con las puertas abiertas.

Calle Arena 12, Las Palmas de Gran Canaria

viafeliceshop.com

Instagram: @viafelicecanarias