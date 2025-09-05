Impagos en el Puerto de Las Palmas: el comité de empresa denuncia retrasos en el abono de la productividad a la plantilla

El comité de empresa de los puertos de la provincia de Las Palmas denuncia los retrasos en el abono de las retribuciones extraordinarias por desempeño a una treintena de empleados de la Autoridad Portuaria que se corresponden con las personas que ocupan cargos directivos dentro de la institución.

Esta «falta de diligencia y el desinterés» que, a su juicio, manifiestan la presidenta, Beatriz Calzada, y la jefa de Recursos Humanos «con este y otros asuntos, están generando una creciente tensión en las relaciones con la representación legal de los trabajadores».

El pago de este «plus variable según el desempeño mostrado a lo largo del año» debía haberse abonado en junio y hasta el momento solo lo han cobrado las personas que están sujetas al convenio colectivo. Al menos 30 miembros de la plantilla que ocupan categorías de jefes de áreas, departamentos y división siguen esperando.

Segundo año

El comité de empresa explica que esta no es la primera vez que surgen contratiempos con el ingreso de estas bonificaciones. Ya el año pasado «sufrió un retraso de ocho meses, puesto que los pluses, tradicionalmente abonados en febrero, no fueron percibidos hasta mucho más tarde».

En esta ocasión, el retraso afectó al conjunto de la plantilla que está formada por, aproximadamente, 350 trabajadores y no solo a los que están fuera del convenio.

En aquel momento, asegura el comité de empresa, el Departamento de Recursos Humanos informó a los representantes de los empleados «que resultaba inviable realizar en febrero el cierre de la masa salarial del ejercicio anterior para efectuar los cálculos pertinentes».

Entrada principal de la sede de la Autoridad Portuaria de Las Palmas / José Carlos Guerra

Para garantizar que la plantilla conociera de antemano la fecha en la que recibirían ese plus, lo que les permite planificar mejor su economía y la de sus familias, y «garantizar el cumplimiento de los plazos», el comité «solicitó la modificación del mes de abono», que se retrasó seis meses hasta junio.

Sin embargo, «la Autoridad Portuaria ha vuelto a incumplir el compromiso adquirido» y dos meses después de la fecha establecida, el personal fuera de convenio continúa sin haber percibido estos emolumentos.

Sin precedentes

Los representantes de los empleados de los puertos de la provincia de Las Palmas aseveran que «esta circunstancia no tiene precedentes en la Autoridad Portuaria» y que «nunca antes se había dejado de abonar a los trabajadores en tiempo y forma».

«La falta de diligencia y el desinterés mostrados por la jefa de Recursos Humanos y, en última instancia, por la presidenta de la Autoridad Portuaria están provocando que los empleados de esta institución pública se enfrenten a escenarios totalmente nuevos y desagradables».

Tanto el comité de empresa como la sección sindical de Comisiones Obreras han trasladado «en reiteradas ocasiones» las quejas y malestar de los trabajadores afectados a Beatriz Calzada, pero «sin que hasta la fecha haya mostrado voluntad alguna de resolver el problema».