Invitación a la vida desde la tumba en el cementerio de Las Palmas

Hace unos días volví al cementerio de Las Palmas, en Vegueta, pero esta ocasión no estuve solo. Entre las lápidas encontré a un viejo amigo, con un ramo de rosas blancas en la mano y los ojos enrojecidos, aunque sin lágrimas. Me dijo que había venido a visitar la tumba de su mujer y de su hija, muertas por el covid. Sentí que su voz no brotaba de la garganta, sino de una herida que aún supuraba memoria. Caminamos largo rato en un silencio denso; no me atreví a quebrarlo, porque hay momentos en que el silencio es la mejor compañía.

Pero antes de llegar a la tumba, lo conduje hasta otra que, por más que la haya visto cientos de veces, siempre me estremece como el día en que la descubrí. Allí reposan una madre y su hija, víctimas de otra pandemia hace más de siglo y medio. La escultura que las evoca, obra del artista italiano Rinaldo Rinaldi, discípulo de Antonio Canova, es de una belleza sobrecogedora. De estilo romántico pero de composición clasicista, combina emoción y frialdad, en un contraste tan difícil como evocador.

-Fernando del Castillo Westerling –le dije–, quinto conde de la Vega Grande de Guadalupe mandó erigir esta delicada escultura como tributo a la memoria de su esposa, Candelaria Manrique de Lara y Ponte, nacida el 11 de diciembre de 1837 en La Oliva, que aquí aparece vestida a la moda isabelina y con la cabeza cubierta por un velo de encaje del que caen dos trenzas recogidas en un moño.

-En 1858 –continué–, contrajeron matrimonio y tuvieron tres hijas: Ana, Susana y Candelaria del Castillo y Manrique de Lara. Esta última es la que aparece representada a los pies de su madre, en actitud orante, como si el artista hubiera querido inmortalizar el lazo maternofilial que las unió incluso más allá de la muerte.

-¿Cómo consiguió un grancanario que un artista romano de la talla de Rinaldi, que no empuñaba su martillo y su cincel por cualquiera, aceptara esculpirle esta tumba? –preguntó mi amigo.

'Las dos Candelarias', conjunto escultórico de la esposa del quinto conde de la Vega Grande y su hija pequeña en el cementerio de Las Palmas. / José Pérez Curbelo

-Su hermano, Juan del Castillo Westerling, lo había conocido en Roma durante su grand tour por Europa, y fue entonces cuando le encargó varios retratos familiares. Pero no hay que olvidar que Rinaldi siempre estuvo al servicio de quienes, además de apreciar su arte, podían costearlo. Así fue como llegó incluso a realizar el monumento fúnebre que, al otro lado del océano, custodia los restos de Bernardo O’Higgins, padre de la patria chilena.

-¿Pero si tuvo tres hijas por qué aparece sólo con la menor? –volvió a preguntar.

-Por la doble tragedia que golpeó a su familia en 1863.

-¿Qué sucedió?

-Candelaria falleció el 2 de junio de ese año, con apenas 25 años, y su pequeña Candelaria la siguió pocos meses después, el 26 de septiembre, con tan solo un año, ocho meses y un día de vida.

-¿Qué fue lo que les ocurrió?

-Muy probablemente fueron víctimas de la terrible epidemia de fiebre amarilla de 1862-63, que devastó las islas tras la llegada de la fragata Nivaria, procedente de La Habana y Vigo. De hecho, en este cementerio reposan víctimas de todas las pandemias que han azotado el archipiélago: peste, tifus, gripe, cólera… y un largo y siniestro etcétera que, me temo, no habrá de concluir con el covid.

-Su marido y padre –me interrumpió bruscamente– debió de quedar destrozado por aquella doble pérdida en un lapso tan breve.

-Evidentemente, pero el conde, abatido por el dolor, quiso que la última morada de sus dos Candelarias no fuera solo un lugar de reposo, sino también un emblema de fe y esperanza.

-¿En qué te basas para afirmarlo?

-Fíjate que la madre, al llevar la mano izquierda –la del corazón– al pecho, realiza un gesto que denota sinceridad, introspección y conexión con sus emociones más profundas. Es, por tanto, un ademán de aceptación del destino, por trágico que sea, que brota del interior de sí misma y no por imposición externa, algo que se refleja en la serenidad de su rostro. Su hija, en cambio, de rodillas y con las manos unidas, parece elevar una súplica eterna en nombre de ambas.

-¿Y qué fue del conde tras aquellas dos muertes?

-Las sobrevivió casi cuarenta años, pues no sólo falleció en 1901, a los 72 años, sino que, lejos de dejarse vencer por el dolor, vivió con una intensidad admirable. Entre sus logros destacan su papel como dirigente del Partido Canario Moderado, su desempeño como primer teniente de alcalde y alcalde accidental de Las Palmas, así como su labor como diputado provincial.

-¿Y qué pasó con sus otras dos hijas?

-Ana, la primogénita, heredó su título convirtiéndose en la sexta condesa de la Vega Grande, siendo la primera, y hasta ahora la única, mujer en ostentarlo. En 1895 contrajo matrimonio con Fernando Bruno del Castillo Manrique de Lara, su primo por partida doble.

-¿Primo por partida doble? –repitió extrañado.

-Así es, porque Fernando era hijo del tío paterno y de la tía materna de Ana.

Tras pensar unos segundos exclamó:

-¡Entonces los padres de ambos eran hermanos y sus madres también!

-Exacto.

-¡De modo que sus progenitores además de hermanos eran cuñados respectivamente, y lo mismo sucedía con sus esposas!

-Parece un trabalenguas –dije sonriendo–, pero lo has explicado a la perfección.

-¡Y aun así permitieron que sus hijos contrajeran matrimonio a pesar de ser primos por parte de padre y madre!

-Aunque resulte increíble así fue.

-Pero no tuvieron descendencia, ¿verdad? –preguntó horrorizado por el grado de consanguinidad.

-Afortunadamente no –respondí– de lo contrario, habría sido peor que Carlos II ‘El Hechizado’. Por ello, el heredero de la sexta condesa fue su sobrino Fernando, hijo de su hermana Susana.

Nos quedamos allí, inmóviles, mientras el tiempo parecía detenerse. El silencio del camposanto, roto solo por el murmullo lejano de las hojas y el canto ocasional de un pájaro, se volvió parte de nuestra conversación. No quise añadir palabras; dejé que el mármol, con su lenguaje solemne y su blancura impasible, hablara por mí.

Él permaneció largo rato mirando la escultura, como si buscara en los pliegues del vestido de mármol o en el rostro de la madre una respuesta que le devolviera sentido al mundo. Luego suspiró hondo, un suspiro que rozó el sollozo, y me confesó que, al verlas, se sentía menos solo, pues ahora sabía que compartía su dolor con innumerables hombres y mujeres que habían llorado siglos antes que él. En sus ojos brilló un destello nuevo: no era alegría, sino la calma de quien comprende que la pena, aunque eterna, no es única. Era como si el estoico rostro de la madre, imperturbable, en el corazón del cementerio, le hubiera prestado un poco de su calma, invitándolo a sostener su dolor con la misma dignidad que ella.

Antes de irnos, se arrodilló un instante y dejó las rosas blancas a los pies de la escultura. “Ellas también las merecen”, murmuró con voz más firme, casi agradecida. Y en ese pequeño gesto sentí que algo en él había cambiado, como si el hilo invisible que lo ataba al pasado se hubiese aflojado apenas lo suficiente para dejarle respirar.

Cuando nos alejamos, ya no caminaba con el mismo peso en los hombros. Era el mismo hombre, pero parecía haber dado el primer paso para volver a vivir, acompañado ahora por la memoria de otras pérdidas que, paradójicamente, le daban fuerza para sobrellevar la suya.