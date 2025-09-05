Dos jóvenes atracan a punta de cuchillo a dos chicas en Las Palmas de Gran Canaria

En plena madrugada del 4 de septiembre, dos jóvenes fueron víctimas de un violento atraco mientras se encontraban sentadas en un banco en Las Palmas de Gran Canaria. Sin previo aviso, dos individuos de 19 y 20 años, ambos de nacionalidad española, se aproximaron a ellas. Uno de ellos sacó un cuchillo de cocina y, con actitud agresiva, les exigió que entregaran todas sus pertenencias. Aterradas ante la amenaza directa, las chicas entregaron sus bolsos mientras los atacantes escapaban a pie del lugar.

La intervención de la Policía Nacional fue inmediata. Varios patrulleros acudieron a la zona tras recibir el aviso y activaron un dispositivo de búsqueda en base a la descripción física y la ropa de los agresores facilitada por las víctimas. Paralelamente, los agentes utilizaron la geolocalización de uno de los teléfonos móviles robados para acotar la zona de búsqueda. Gracias a esta herramienta, lograron localizar a los sospechosos en una calle cercana en apenas unos minutos.

Durante el cacheo, los agentes encontraron un bono de transporte a nombre de una de las jóvenes y un abrigo rojo, exactamente como el que describieron las víctimas. Con estas evidencias y el testimonio de las afectadas, la Policía procedió a la detención de los dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Ambos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyó el atestado correspondiente. Posteriormente quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, que determinará su situación procesal en los próximos días.