Las Palmas de Gran Canaria prevé digitalizar su administración antes de que termine el año

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes en Pleno un reajuste de las anualidades para poder licitar el proyecto LPA Digital. Se trata de un plan para digitalizar los procesos administrativos que, según el concejal de Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spinola, supondrá un beneficio para los propios trabajadores municipales y para los vecinos, ya que permitirá reducir el tiempo que dedican a llevar a cabo trámites administrativos. Además, asegura que se trata de una apuesta por una administración digital, con la que se da un “salto cualitativo en la modernización”.

La oposición apoya la iniciativa, pero advierte que se debe ser cauteloso con los tiempos. “Esto todavía está en licitación, vamos probablemente a tener que hacer otro reajuste de anualidades y eso va a seguir retrasando este asunto tan importante para la ciudadanía”, ha declarado el concejal del Partido Popular, Ignacio Guerra de la Torre. Spinola llama a la tranquilidad y asegura que “el contrato se adjudicará en fechas muy breves y no va a haber un tercer reajuste de anualidades”. El expediente se encuentra en fase previa de adjudicación. Anteriormente, el pleno había aprobado la iniciativa para los años 2024 y 2028, con un presupuesto de 9.949.734,19 euros. Sin embargo, tras la fase de licitación y la propuesta de adjudicación, el contrato ha sido reajustado para el periodo comprendido entre 2025 y 2029 por un importe final de 8.145.381,31 euros.

El contrato se divide en tres lotes. El primero es el Sistema de Tramitación Electrónica, que permitirá digitalizar todo el ciclo de vida de los expedientes municipales. El segundo lote busca potenciar la gestión económica y financiera para digitalizar los procesos contables, presupuestarios, de tesorería y de gestión patrimonial del Ayuntamiento. La Oficina de Transformación Digital, el tercer lote, será la responsable de la implantación y del despliegue de los lotes anteriores. Spinola asegura que hay que “formar a los funcionarios y ayudar también, desde el punto de vista técnico y tecnológico, a la implantación de los nuevos aplicativos y por eso se crea esta Oficina de Transformación Digital”.

El proyecto se aplicará no solo en el Consistorio, sino también en el Instituto Municipal de Deportes, al Instituto Municipal de Empleo y Formación, y a la Agencia Local Gestora de la Energía.