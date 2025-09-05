Las Palmas de Gran Canaria se contagia de la crispación nacional: cruce de ataques en el Pleno entre el PSOE y el PP

La bronca política entre el PSOE y el PP se ha convertido en una escena habitual en los plenos municipales de Las Palmas de Gran Canaria, que se han contagiado de la crispación nacional. Este viernes se celebraba una breve sesión extraordinaria con dos únicos puntos del día. Uno de ellos, dirigido a ajustar las anualidades del contrato de recogida de basura, encendió la chispa y desató un nuevo cruce de reproches entre la alcaldesa socialista, Carolina Darias, y la portavoz local de los populares, Jimena Delgado.

La regidora salió a defender el sistema de recogida que se aplica los fines de semana mediante una empresa externa tras la intervención de la concejala de la oposición, a la que tachó de "profesional del engaño y de la mentira, además del desconocimiento y de la ignorancia". Le echó en cara que "no tiene respeto" hacia el gobierno local o la alcaldesa y le pidió respetar "el parecer de la ciudadanía".

Tras las alusiones, Delgado mantuvo el tono que ya es habitual entre ambas y le respondió que "cuando su mejor defensa es un ataque, está la prueba evidente de que usted está completamente perdida y desnortada". "Puede seguir insultándome a mí personalmente, usted misma se desacredita, pero a los ciudadanos no se lo vamos a permitir", añadió.

El rifirrafe entre ambas formaciones ha venido escalando de intensidad en esta legislatura

El rifirrafe entre ambas formaciones, que ha venido escalando de intensidad en cada pleno del mandato, concluyó con una última intervención de Darias. "Yo no he proferido ningún insulto. Que usted tenga ignorancia jurídica no es un insulto, es una realidad. Si alguien ha insultado y si alguien ha intentado desacreditar con las artes y las mañas que le caracteriza, es usted", aseguró.

Por último, habló de las declaraciones de su rival política en los últimos meses como algo "nunca visto en la historia" de la ciudad y criticó: "Usted da para lo que da". "Yo puedo tener diferencias legítimas, ideológicas, claro que sí, pero llegar al punto que usted ha llegado no se conoce ningún precedente, ni aquí, ni en esta Isla, ni en esta tierra", afirmó la alcaldesa.

Semejanzas con el debate nacional

Las diferencias entre los representantes locales del PSOE y del PP se asemejan a los ataques que se dirigen ambos grupos en el Congreso de los Diputados, los cuales se han mantenido más sosegados en otros plenos como los del Gobierno de Canarias o el Cabildo insular.

Sin ir más lejos, se vivieron momentos de alta tensión en la sesión de junio de 2024 por la decisión de la regidora de expulsar a Delgado del pleno después de tres llamadas de atención; o en la de julio de este año, cuando los populares abandonaron el salón de plenos en forma de protesta por lo que tacharon de una "deriva autoritaria de callar a la oposición".