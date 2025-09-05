Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas

Desde hace años, su sabor es parte de la memoria colectiva del barrio. El aroma a masa recién frita, la textura crujiente y el sabor de la rueda dorada de churros. Desayunar en la churrería Astrid era más que un hábito. Ahora, esa tradición da un paso más porque abre su segundo local en Las Palmas de Gran Canaria y lo hace a lo grande: frente al mar, en la playa de Las Canteras.

La noticia la adelantaron los creadores de contenido gastronómico @descubreconc, que no dudaron en definirla como “la mejor churrería de la capital”. Desde churros del tamaño de un antojo de domingo hasta platos con pata recién cortada y café con tostadas, aquí hay desayunos que saben a casa, a infancia y a mar.

Una vitrina frente al Atlántico

En el nuevo local, la rutina se repite pero el paisaje cambia. La vitrina de siempre, los churros de siempre, pero ahora acompañados del murmullo del mar y el cielo abierto de la playa. La maquinaria no para: una churrera chispeando masa al instante, una cafetera que no descansa, una zumera trabajando con alegría, y todo ello sin perder el sabor clásico.

¿Los favoritos del público? La rueda pequeña de churros con leche condensada (4,50 euros), que ahora puedes pedir con extra de canela (0,40 euros) o un chorrito más de leche condensada (0,80 euros). Si prefieres el chocolate espeso, te costará 2,80 euros y viene en la taza perfecta para mojar sin pensar.

¿Con café o con chocolate?

El verdadero dilema no es si churros sí o no. Es cómo los prefieres. El café humeante, los zumos naturales y los menús completos hacen que cada visita pueda ser distinta. Uno de los desayunos más recomendados incluye tostadas con jamón serrano, zumo de naranja natural y café por tan solo 5,80 euros. Y todo servido con una sonrisa, sin prisas, como si el tiempo se quedara en pausa.

También tienen otro clásico que gana adeptos cada día: el plato de pata cortada al momento, con pan y salsas para que tú mismo te montes el bocadillo.

Un barrio, dos direcciones

Astrid no abandona su esencia. El local original en la calle Fernando Guanarteme, 33, sigue funcionando con la misma energía y abre todos los días salvo los miércoles. Por su parte, el nuevo espacio de Olof Palme cierra los martes, pero abre el resto de la semana desde por la mañana hasta por la noche.

Puede que Churrería Astrid no tenga manteles largos ni cartas de autor, pero tiene algo que pocos locales logran: identidad y sabor. Es ese sitio al que puedes ir con prisa o con calma, con hambre o con nostalgia, sabiendo que siempre vas a salir mejor de lo que entraste.