¿Quieres mejorar una de las playas de la capital?: el Puerto y el programa Litore se unen para limpiar Las Alcaravaneras

Plásticos, prendas de ropa, sillas, neumáticos, baterías y hasta una bicicleta. Una limpieza del fondo marino de una playa como Las Alcaravaneras, en la que fondean multitud de embarcaciones de recreo durante el año, puede desvelar muchas sorpresas, algo que podrá comprobarse el sábado 13 de septiembre gracias a una iniciativa conjunta entre el Puerto de Las Palmas y el proyecto Litore que está abierta a la ciudadanía.

El jefe de la unidad medioambiental de La Luz, Guillermo Holm, explica que esta acción se celebra en el marco del Día Mundial de la Limpieza de los Océanos y Ríos, que la ONU conmemora cada 20 de septiembre desde 2023. Sin embargo, dado que la época de fondeo para veleros en este lado de las aguas portuarias se abre el 15, se ha adelantado una semana.

Para cumplir con el objetivo de concienciar acerca del cuidado y respeto del mar e involucrar a la ciudadanía, añade Holm, el proyecto Litore ha dispuesto un formulario de inscripción para que puedan apuntarse las personas que deseen colaborar en esta actividad que se realizará tanto en la arena como dentro del mar.

Mayor capacidad logística

Esta es la primera vez que el proyecto impulsado por Dácil De La Guardia Ramírez colabora con la Autoridad Portuaria, algo que considera «un reto porque es un organismo público muy importante en la ciudad y se puede llegar más lejos» que de forma individual.

De hecho, La Luz aporta a esta iniciativa una gran logística, como la implicación de Cruz Roja, el servicio de limpieza del Puerto (Sepcan) y barcos con los que se podrán sacar a flote los grandes residuos que encuentren en el fondo marino, entre otros.

Imagen de archivo de la Playa de Las Canteras durante una de las mareas del Pino. / Juan Carlos Castro

«Lo que se pretende es reforzar la unión del voluntariado y la ciudadanía con los organismos públicos para concienciar que este tipo de acciones se hacen para lograr un cambio de sistema», apunta De La Guardia, que añade que el eslogan del proyecto es "Con tu compromiso empieza el cambio".

Hasta ahora, el proyecto Litore había realizado pequeñas limpiezas en Las Canteras, de donde se llegaron a sacar del mar neumáticos, sillas, latas, anzuelos y otros residuos.

A partir de las 9.00 horas

Guillermo Holm explica que la actividad comenzará a las 9.00 horas, cuando se repartirá el material y se detallará el modo de actuar y las medidas de seguridad necesarias. La limpieza se realizará en el lado de la playa más cercano al Muelle Deportivo en tres ámbitos distintos: la arena, la orilla hasta tres metros de profundidad y el resto. En este último tramo solo trabajarán los buceadores que colaboren ese día.

Se da la circunstancia de que esta limpieza coincide con las mareas del Pino y la bajamar, que llegará a las 12.00 horas y será más larga, pasando de los 20 centímetros habituales a los 70, precisa Holm, lo que ayudará a abarcar una mayor superficie de acción.

La intención de la Autoridad Portuaria y del proyecto Litore es repetir de forma anual, en diferentes zonas, la limpieza de esta cala de Las Palmas de Gran Canaria que forma parte de las aguas de La Luz.

Si cada año se consigue recoger menos basura, apostilla De La Guardia, eso sería «señal de éxito» y de que las acciones de concienciación ambiental están calando en la población.

Las personas voluntarias recibirán un obsequio, una pequeña cernidora elaborada con plástico reciclado que produce la empresa Precius Plastic, encargada de reconvertir residuos en objetos útiles y a la que se le entregará parte del material recuperado durante la limpieza. El resto será recogido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para su adecuado tratamiento y gestión, puntualiza el jefe de la unidad medioambiental del Puerto.

Para concluir, la Autoridad Portuaria invitará a un aperitivo a los participantes en el Muelle Deportivo.