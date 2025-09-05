La recogida de basura de Las Palmas de Gran Canaria sumará nuevos vehículos y contenedores en 2026

El contrato de recogida de basura de Las Palmas de Gran Canaria apunta a 2026 para su licitación tras el reajuste de las anualidades aprobado este viernes en el Pleno extraordinario. El Ayuntamiento ha señalado que esta modificación, con un presupuesto de 156,9 millones de euros, permitirá una modernización de la flota con la incorporación de 105 vehículos y la instalación de 18.000 nuevos contenedores. Es el primer contrato que sacará adelante la ciudad para impulsar, a continuación, el refuerzo de la limpieza viaria.

El nuevo plazo para la prestación del servicio se mantiene hasta 2033 y pretende mejorar la frecuencia y la intensidad de los trabajos que se lleven a cabo. Otro de los cambios que contempla es la ampliación de las tareas de recogida a los fines de semana a través de una empresa externa.

La alcaldesa, Carolina Darias, destacó esta medida como "la mayor inversión en recogida de residuos" de la ciudad. Durante su intervención, aseguró que el plan permitirá renovar el parque de contenedores y utilizar las innovaciones tecnológicas para aumentar el reciclaje, mejorar el paisaje urbano y potenciar el cuidado del medioambiente, al tiempo que se da cumplimiento a la ley de residuos.

La Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias emitió en enero el informe valorativo de la estructura de costes después de cuatro meses de espera. El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, aseguró que este documento ha "retrasado un tiempo" el avance del expediente porque han tenido que adaptarse a una serie de consideraciones, que han supuesto una modificación respecto al texto inicial. Estos cambios implican una reducción del 1% en el presupuesto, que pasa de 158 a 156 millones, y un recorte en la reposición de contenedores, con 1.436 menos.

Los medios corresponderán solo al contrato, por lo que la empresa adjudicataria no podrá utilizar la maquinaria o vehículos para otras actividades ajenas al servicio.

"Este contrato va a suponer un avance notable en la recogida de residuos y se une a todas las iniciativas que estamos llevando a cabo desde el Servicio Municipal de Limpieza como el Plan de Higiene Urbana, las actuaciones conjuntas con Parques y Jardines, los puntos de acopio transitorio o la implantación del quinto contenedor para seguir mejorando la higiene urbana en la ciudad", aseveró el concejal de Limpieza, Héctor Alemán.

Renovación de la flota

Con una partida de 18,4 millones, la flota contará con 24 nuevos camiones recolectores de carga trasera, 16 de carga vertical y 13 de carga lateral. Contempla, además, la adquisición de ocho máquinas hidrolimpiadoras y cuatro furgones hidrolimpiadores con vistas a llevar a cabo limpiezas profundas en las aceras.

Se destinarán otros 15,1 millones para la adquisición de 10.106 contenedores de papel-cartón, envases ligeros, vidrio y materia orgánica. Estos últimos contarán con sistemas de cerradura electrónica. La ciudad instará también 4.362 depósitos de fracción restos y repondrá otros 7.580 contenedores.

La medida salió adelante por mayoría con los votos favorables del grupo de gobierno, los votos en contra de Vox y las abstenciones del Partido Popular y de Coalición Canaria.

Pretende sumar tareas los fines de semana en todos los barrios con una externalización del servicio

El portavoz de CC, David Suárez, cuestionó las "modificaciones sustanciales" que introduce esta medida y, en concreto, la reducción de la partida para la adquisición de nuevos contenedores. El edil preguntó a Espínola por el otro macrocontrato de Limpieza Viaria, cuya estructura de costes está siendo a su vez revisada, y los motivos por los que no ha sido llevado al pleno pese a que también se quiere pasar de un periodo de cinco a ocho años.

Alberto Rodríguez Almeida, portavoz de Vox, justificó su oposición porque sostiene que las modificaciones suponen una alteración de las condiciones y son una práctica "en absoluto deseable".

Por parte del PP intervino su portavoz, Jimena Delgado, quien volvió a pedir el cese del edil de Limpieza y calificó la propuesta como una "autoenmienda" respecto a lo ya aprobado un año antes. "Reconocen que lo que ustedes aprobaron en 2024, con nuestro voto en contra y nuestra advertencia, no estaba bien dimensionado para la ciudad y para resolver el grandísimo problema de basura que seguimos teniendo", recriminó la concejala de la oposición.