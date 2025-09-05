El Ayuntamiento de Las Palmas oferta más de 60 talleres y cursos gratuitos en sus cinco distritos

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha organizado un nuevo programa con hasta 65 talleres gratuitos que se desarrollará desde este mes de septiembre hasta el próximo mes de junio en los cinco distritos de la capital. La concejala del área, Betsaida González, explica que la iniciativa “pone a disposición de la ciudadanía una amplia variedad de actividades que promueven la salud, la cultura, la creatividad y la participación en todos los barrios”.

Las propuestas abarcan desde actividades físicas, como pilates, yoga, zumba, hasta formación en informática, fotografía, costura, manualidades o el uso de dispositivos móviles, además de talleres artísticos, como la elaboración de papagüevos, patchwork, sevillanas, música folclórica y danza infantil. La concejala recuerda que no es necesario rellenar una inscripción previa, ya que esta se formalizará en el propio centro al inicio de cada actividad. Para cualquier consulta, la ciudadanía puede dirigirse al correo participacionciudadana@laspalmasgc.es, al teléfono 928 44 87 36 o a los perfiles en redes sociales de @ParticipaLPGC.

En el Centro Cívico Lomo Apolinario se impartirán clases de pilates los lunes de 10:30 a 11:30 horas y los miércoles de 9:30 a 10:30 horas. También habrá un taller de grafitis desde el 15 de septiembre hasta el 19 de septiembre de 17:00 a 20:00, en la cancha anexa. En el Local Social Casablanca III habrá yoga los lunes y los miércoles de 10:00 a 11:00 horas, bailes latinos los martes y jueves de 19:30 a 20:30, y estimulación de la memoria los jueves de 9:00 a 11:00 horas. El Local Social Copherfam acogerá también clases de bailes latinos los martes y jueves de 18:00 a 19:00 horas, mientras que en las canchas junto al Centro de Salud de Canalejas se celebrará mantenimiento físico los martes y jueves de 11:00 a 12:00 horas.

Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira

En el Local Social Zárate se ofrecerán talleres de bailes latinos los lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 horas, manualidades los martes de 17:00 a 19:00 horas y danza infantil los lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas. El Local Social El Batán contará con estimulación de la memoria los lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 horas, y mantenimiento físico en el mismo espacio de 12:00 a 13:00 horas. En el Local Social El Lasso se impartirá mantenimiento físico los martes y jueves de 19:30 a 20:30 horas y pilates de 10:00 a 11:00 horas. El Local Social San Juan acogerá música folclórica los martes de 18:00 a 20:00 horas, pilates los lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 horas, mantenimiento físico los martes y jueves de 17:30 a 18:30 horas y de 18:30 a 19:30 horas, y zumba los martes y jueves de 19:30 a 20:30 horas.

En el Local Social Santo Domingo habrá mantenimiento físico los martes y jueves de 11:30 a 12:30 horas y los miércoles y viernes de 10:15 a 11:15 horas, además de talleres de tablet y móvil los lunes de 10:00 a 12:00 horas, patchwork los lunes de 10:00 a 12:00 horas y martes de 10:30 a 12:30 horas, y fotografía los lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas. El Centro Cívico de Jinámar ofrecerá bailes latinos los martes y viernes de 9:30 a 10:30 horas. En el Local Social El Molino de Tafira se celebrará un taller de estimulación de la memoria los miércoles de 16:30 a 18:00 horas, y en el Local Social San Francisco de Paula, aprendizaje y uso de la máquina de coser los martes de 17:00 a 19:00 horas.

En el Local Social de Hoya de la Plata se celebrarán cursos de música folclórica los miércoles de 19:00 a 21:00 horas, mientras que en el Local Social El Secadero se impartirá mantenimiento físico los miércoles y viernes de 17:15 a 18:15 horas, además de informática los jueves de 17:30 a 19:00 horas. En el Local Social Pedro Hidalgo se ofrecerá música folclórica los jueves de 16:00 a 18:00 horas, y en el bajo del mismo centro, estimulación de la memoria los martes de 16:30 a 18:30 horas. El antiguo patio del colegio Salto del Negro será escenario de mantenimiento físico los lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas. Finalmente, en el Local Social San José (Casa Amarilla) se celebrarán talleres de estimulación de la memoria los martes y jueves de 10:00 a 11:00 horas.

El Centro Cívico Escaleritas acogerá talleres de tablet y móvil los viernes de 10:00 a 12:00 horas, mantenimiento físico los lunes y miércoles de 10:30 a 11:30 horas y los martes y jueves de 10:15 a 11:15 horas, estimulación de la memoria los martes de 10:30 a 12:30 horas, y manualidades los lunes de 17:00 a 19:00 horas. En el Local Social Las Torres habrá estimulación de la memoria los lunes de 16:00 a 18:00 horas, mantenimiento físico los martes y jueves de 9:00 a 10:00 horas, talleres de tablet y móvil los miércoles de 10:00 a 12:00 horas, y pilates los lunes y miércoles de 9:00 a 10:00 horas.

El Centro Cívico La Ballena ofrecerá yoga los lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas, informática los lunes y martes de 17:00 a 19:00 horas, aprendizaje y uso de la máquina de coser (patronaje) los jueves de 17:00 a 19:00 horas, y un taller de elaboración de papagüevos del 13 al 17 de octubre en horario de tarde. En el Local Social Medina Samper se impartirán bailes latinos los viernes de 17:00 a 18:30 horas, estimulación de la memoria los lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 horas y mantenimiento físico los martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas.

El Centro Municipal de la Mujer celebrará talleres de tablet y móvil los martes de 10:00 a 12:00 horas, estimulación de la memoria los miércoles de 10:45 a 11:45 horas y los viernes de 9:00 a 10:00 horas, mantenimiento físico los miércoles de 9:00 a 10:00 horas, e informática los lunes de 9:00 a 10:30 horas. El Local Social Hermanos Millares impartirá clases de sevillanas los jueves de 18:00 a 20:00 horas.

Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme

En el Local Social Las Coloradas se celebrará un taller de estimulación de la memoria los viernes de 11:00 a 13:00 horas. En el Local Social de la Plaza del Pueblo se impartirá mantenimiento físico los martes y jueves de 11:00 a 12:00 horas. Asimismo, en el Centro Cívico Madera y Corcho se realizará la actividad de mantenimiento físico los miércoles de 11:30 a 13:00 horas.

En el Local Social Casa Ayala se ofrecerán talleres de mantenimiento físico los lunes y miércoles en dos turnos, de 18:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 20:00 horas, además de yoga los martes y jueves de 20:00 a 21:00 horas. En el Local Social Las Mesas habrá dos talleres los lunes y miércoles de 9:00 a 10:00 horas: uno de mantenimiento físico y otro de pilates.

En el Centro Cívico Siete Puertas se impartirá pilates los lunes y viernes en dos turnos, de 18:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 20:00 horas. El Local Social Tenoya ofrecerá entrenamiento funcional los martes y jueves de 18:30 a 19:30 horas, mientras que en el Local Social Cuesta Blanca se celebrará yoga los martes y jueves de 18:30 a 19:30 horas y mantenimiento físico los lunes y miércoles de 11:30 a 12:30 horas. Además, la Plaza de San Juan Bosco, en Los Giles, acogerá sesiones de mantenimiento físico los martes y jueves de 10:00 a 11:00 horas, y en el Cortijo de San Gregorio/Piletas se pondrá en marcha un taller de yoga, con fecha y horario pendiente de confirmación.