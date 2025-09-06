La Despensa de Diderot: un refugio de cocina canaria en una antigua tienda de aceite y vinagre

Un restaurante con mantel de cuadros y cocina tradicional canaria es ya una rareza en Las Palmas de Gran Canaria. La capital ofrece una amplia variedad gastronómica, pero los lugares donde degustar los platos de siempre son cada vez más escasos. Desde hace 15 años, La Despensa de Diderot se ha consolidado como un refugio para los amantes de la cocina de toda la vida, instalado en un edificio centenario que antaño albergó una tienda de aceite y vinagre.

El local era conocido como la tienda de Don Cosme, heredada de su abuela Lola, luego de su padre y, finalmente, gestionada por él mismo hasta su jubilación en 2009. Al año siguiente, Claudio Rodríguez, actual propietario del restaurante, decidió dar un giro a su vida profesional. Tras una etapa en el sector de la ferretería, se aventuró en la hostelería con la apertura de La Despensa. «Fuimos a Teror a ver una tienda muy antigua y se nos ocurrió hacer algo parecido aquí», recuerda.

Los primeros pasos los dieron en formato de tasca con una pequeña carta de enyesques. «Antes, las tiendas de aceite y vinagre por la tarde-noche se transformaban en bares, y era cuando los hombres venían a tomarse la copa y la tapa», rememora Rodríguez. Con esa filosofía comenzaron sin cocina y centrados en tener buenas opciones de bebida.

Una carta ampliada

Con el tiempo, los clientes reclamaron platos más completos y la carta se fue ampliando. Comenzaron con una garbanzada y unos champiñones rellenos, hasta conformar la extensa oferta actual. «Tenemos tres tipos de tortilla, los huevos rotos de toda la vida y seguimos con platos de cuchara como los judiones o la garbanzada, que gustan mucho», enumera el dueño algunas de las opciones más demandadas.

Algunos de los ingredientes proceden de una pequeña huerta en Moya, lo que les permite trabajar con productos de temporada, que son frescos y de kilómetro 0. «Ahora mismo estamos sacando berenjenas, calabacines, pimientos de padrón o tomates», explica.

Un museo vivo

El restaurante conserva la esencia de la antigua tienda. El suelo original, la barra, los taburetes y las estanterías permanecen intactos. La encimera, de granito pulida a mano, probablemente procede de una cantería de la plaza Farray, según detalla Rodríguez. «La tienda de Cosme está considerada patrimonio histórico de la ciudad por el Cabildo de Gran Canaria», subraya Rodríguez, quien observa que ya casi no quedan locales en la capital con esta autenticidad: «Hoy lo que se lleva es el estilo vintage, pero un espacio con la verdadera antigüedad que tiene este no existe».

Tras más de una década de trayectoria, La Despensa ha logrado una clientela fiel, que incluye tanto residentes como turistas que repiten cada año. En la entrada del establecimiento presumen de ello con un cartel que reza ‘En este lugar no existen extraños, solo amigos que no han sido presentados’. También muestran la cercana relación en redes sociales, ya que el restaurante nombra cada mes a un cliente destacado y organiza concursos en Instagram, donde la foto de grupo con más ‘me gustas’ obtiene una cena al 50%. «Nosotros somos los que damos la cara y al cliente le gusta esa cercanía», asegura Rodríguez.