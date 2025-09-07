En directo
Se busca a Bruno, un gato perdido en La Isleta
Sus dueños piden la colaboración vecinal para localizarlo
En el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha perdido Bruno, un gato muy querido por su familia. Está algo cascado y lleva chip, lo que facilita su reconocimiento.
Aunque ya se ha dado aviso a las protectoras y a la policía, sus dueños solicitan la colaboración de los vecinos para poder localizarlo cuanto antes.
Si alguien lo ha visto o tiene alguna información, puede llamar al 645 452 122. Toda ayuda o difusión será muy agradecida.
