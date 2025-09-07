Se busca a Bruno, un gato perdido en La Isleta

En el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha perdido Bruno, un gato muy querido por su familia. Está algo cascado y lleva chip, lo que facilita su reconocimiento.

Aunque ya se ha dado aviso a las protectoras y a la policía, sus dueños solicitan la colaboración de los vecinos para poder localizarlo cuanto antes.

Fotografía completa de Bruno. / LP/DLP

Si alguien lo ha visto o tiene alguna información, puede llamar al 645 452 122. Toda ayuda o difusión será muy agradecida.