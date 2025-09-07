Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se busca a Bruno, un gato perdido en La Isleta

Sus dueños piden la colaboración vecinal para localizarlo

Fotografía de Bruno.

Fotografía de Bruno. / LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

En el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha perdido Bruno, un gato muy querido por su familia. Está algo cascado y lleva chip, lo que facilita su reconocimiento.

Aunque ya se ha dado aviso a las protectoras y a la policía, sus dueños solicitan la colaboración de los vecinos para poder localizarlo cuanto antes.

Fotografía completa de Bruno.

Fotografía completa de Bruno. / LP/DLP

Si alguien lo ha visto o tiene alguna información, puede llamar al 645 452 122. Toda ayuda o difusión será muy agradecida.

