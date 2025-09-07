El experto Alfredo Serrano advierte al Puerto de Las Palmas que «debe gestionar el éxito» del incremento de cruceros «y no caer en la complacencia»

«Hay que gestionar el éxito del turismo de cruceros y no caer en la complacencia». Así de tajante se muestra el director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) en España, Alfredo Serrano, en lo que se refiere al incremento del tráfico de cruceros que está experimentando el Puerto de Las Palmas desde hace unos años.

Serrano es uno de los expertos que participará en el Shipping Canary Island los días 21 y 22 de octubre, una iniciativa impulsada por la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios de Canarias, Oneport, para analizar el presente y futuro del transporte marítimo y las infraestructuras portuarias, con un enfoque especial en África y su creciente protagonismo en la dinámica mundial.

Durante su intervención, avanza, repasará cuál es la situación del mercado del turismo marítimo en general para luego centrarse en Canarias y, más concretamente, en el Puerto de Las Palmas.

Crecimiento sostenido

Se trata de un «sector en crecimiento desde hace unos cuantos años y las perspectivas continúan siendo las mismas, seguir creciendo de una manera sostenida» y moderada que, a su juicio, permite «que pueda ser fácilmente absorbido por los diferentes destinos». En ese sentido, apunta que los cruceros representan menos del 1% de la flota mundial de barcos de transporte.

En un momento en el que en grandes ciudades como Barcelona ha habido movilizaciones en contra de la llegada masiva de cruceristas, y en Canarias, por el turismo de masas, y ante la inminente inauguración de la nueva terminal de Santa Catalina que podrá atender hasta cuatro cruceros y 18.000 personas a la vez, Serrano niega que el impacto sobre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y Gran Canaria vaya a ser negativo.

«La ventaja de nuestro sector en comparación con el resto del turismo es que los flujos de cruceristas son previsibles» y se conoce la llegada de barcos con más de un año de antelación, asegura Serrano. Esto permite que en los lugares más sensibles se pueda trabajar con las autoridades para adaptar la llegada de pasajeros atendiendo las necesidades del destino.

Bajo su punto de vista, los cruceristas en Canarias «todavía son un porcentaje muy pequeño del total de los visitantes que recibe la isla y está muy lejos de tocar techo».

Inicio y final

Algo que contribuirá a que esta actividad siga creciendo en el Puerto de Las Palmas será la inauguración de la nueva terminal de cruceros de Santa Catalina, que «supone una mejora de la calidad de la experiencia para el visitante», afirma el director de CLIA. «Es una apuesta por la actividad de puerto base, que es la que todos los puertos ambicionan y es el hecho de ser inicio y finalización del crucero».

Esto conlleva «un mayor impacto económico, más aprovisionamiento de barcos, de las navieras locales y de la conectividad aérea, porque esos turistas llegan y se van en avión». Además, apunta, «redunda en una mejora de la conectividad aérea que ya es excelente», en especial con los mercados emisores de cruceros: Alemania y Reino Unido.

Aunque la terminación de la construcción del edificio está prevista para finales de este mes o principios de octubre, la inauguración se pospone unos meses por los retrasos en la urbanización del muelle Santa Catalina, pero el sector ya ve las bondades de esta nueva infraestructura portuaria y pone la vista en este rincón del Atlántico para sus operaciones.

Estrategia

Para el representante de CLIA, en el incremento del número de cruceristas en Canarias ha influido también la iniciativa Cruises in the Atlantic Islands, a la que se han sumado las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz, junto a Madeira, Azores y Cabo Verde, para promocionar este sector en toda la Macaronesia, creando lazos de colaboración y «desarrollar el turismo de cruceros en toda el área del Atlántico».

Repercusión económica

Alfredo Serrano asevera que «habitualmente un turista de crucero en tránsito gasta en la isla entre 60 y 120 euros, incluyendo restaurantes, excursiones, museos, bebidas y compras, «una buena cifra si se compara al pequeño impacto negativo que tiene sobre la visión del público».

Precisamente, este es uno de los aspectos que abordará en el seminario organizado por Oneport, al considerar que «los cruceros en Canarias son parte de la solución del modelo turístico», ya que «apenas utilizan los recursos hídricos, puesto que los barcos son autosuficientes en gran parte para la producción de agua, apenas usan recursos locales, es un turismo respetuoso y no genera problemas de orden público, ni presión sobre la vivienda».

Sostenibilidad

Por otro lado, Serrano profundizará durante su ponencia en el congreso Shipping Canary Island que el sector del crucero se halla inmerso «en la transición ecológica y en la descarbonización, con medidas como la incorporación de la propulsión con gas natural licuado o «sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales».

Para él, los nuevos retos del Puerto de Las Palmas y otros recintos portuarios pasan por «la electrificación de muelles, la posibilidad de que los barcos apaguen sus motores y se conecten a la red eléctrica en tierra» y más a medio plazo, «la adopción gradual de combustibles renovables y verdes que no sean de origen fósil».

Perfiles

Pese a la idea generalizada de que el turismo de cruceros no atrae a personas jóvenes, el director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros destaca la variedad de perfiles de cruceristas, dependiendo del mercado y de los trayectos.

«Si bien el promedio se encuentra alrededor de los 50 años, nos encontramos con que, por ejemplo, mercados como el italiano o el español tienen de media 42 o 43 años, mientras que el mercado británico se acerca más a los 60», afirma Serrano.

Sin embargo, en los últimos años se ha comprobado que «la generación millennial se ha convertido en el segmento que más está creciendo y que más está mostrando interés en viajar en cruceros». En muchos casos, son personas que ya vivieron su primera experiencia en la infancia y ahora lo quieren repetir con su pareja o sus hijos, como quien va a un hotel o a un resort.