El Puerto de La Luz sigue creciendo

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha confirmado este mes de que el dique de abrigo de la dársena de África ha crecido 238,5 metros más al culminar las obras del espaldón en su cuarta fase, tras colocar los cajones de hormigón correspondientes, quedando un calado de 25 metros y una zona de maniobra de 18,25 metros de ancho.

Esta obra era muy necesaria, ya que la cuarta dársena nacida en la península de La Esfinge se había quedado no muy protegida por la falta de un mayor abrigo, toda vez que el martillo que se construyó en la punta con el empleo de tres cajones resultó insuficiente, cuando además no podía atracar un gran petrolero para atender a las necesidades de las instalaciones de la factoría de Oryx situada en la Zona Franca y también al tráfico de Armas-Trasmediterránea por reflexiones en la zona de la estación marítima con tiempo sur.

Con esta ejecución, a falta de los norayes y defensas, el Puerto de La Luz da otro gran paso para crear más línea de atraque que ronda ya los 15 largos kilómetros en los diferentes muelles demostrando que a los 142 años de colocar la primera piedra, sigue siendo el puerto de refugio de todos los barcos del mundo en la ruta de los continentes, alargando más sus brazos para atender al tráfico de todas las banderas.

Si hace 142 años, en 1883, entraban 236 vapores anuales cuando se iniciaban las obras de la primera bahía con los primitivos muelles Grande y Santa Catalina, hoy podemos afirmar que 11.669 buques arribaron el pasado ejercicio con 253 millones de toneladas de arqueo bruto, proclamando que el Port Las Palmas no ha sido un proyecto utópico, sino una obra abierta al mundo que sigue en alza en el concierto nacional e internacional por el servicio que ofrece.