El balneario de La Puntilla, sin fecha para su reforma y en severo deterioro

Un verano, y una vuelta a clase más, el emblemático edificio del antiguo balneario de La Puntilla, en Las Canteras, sigue esperando por la gran reforma anunciada en abril de 2023.

Sin una fecha prevista aún para la licitación que permita comenzar con su rehabilitación, los usuarios del litoral alertan del riesgo que supone pasear y acceder por esa parte a la playa debido al desprendimiento de la baldosas de la fachada que dan al mar. Unas instalaciones que suman ya tres décadas de abandono.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria subrayaron a este periódico que el proyecto «se está actualizando» y que se hace, en parte, con financiación del Patronato de Turismo del Cabildo insular «que tiene justificación hasta el 31 de diciembre de 2027», especificaron.

Por su parte, desde la Concejalía de Ciudad de Mar, destacaron que el proyecto de rehabilitación, tanto de la base náutica como del balneario de La Puntilla está «pendiente de licitación por Urbanismo», algo que contrasta con las declaraciones que desde el Consistorio se daban en 2023 asegurando que el proyecto saldría a licitación ese mismo año. Más de dos años después, tanto el balneario como los usuarios siguen a la espera.

Además de la dilación para sacar adelante la iniciativa, la estructura arroja otro problema: el evidente deterioro a pie de playa. Al edificio le faltan baldosas que se han caído por falta de mantenimiento y por el efecto de la maresía. Otras, están a punto de hacerlo mientras los usuarios -algunos sin percatarse- se meten al agua o pasean por la orilla.

Los que sí lo ven, claman al cielo: «Esto sigue así y nadie lo arregla, hasta que pase algo», comenta uno de los usuarios que en su paseo mañanero llega hasta La Puntilla para ver la imagen de la virgen de El Carmen en su pequeño altar.

Detalle del mal estado de la fachada del balneario y del precinto de seguridad que solo existe en la parte superior. / ANDRES CRUZ

La advertencia del riesgo solo se ve desde la parte superior del paseo, donde un precinto de seguridad prohíbe acercarse a la barandilla. En cambio, desde abajo, «a pie de playa, no hay nada», añade el mismo paseante.

El eterno proyecto

Para rehabilitar la zona, el Ayuntamiento tiene previsto un proyecto para reconvertir el edificio en un centro de interpretación de la bahía de El Confital. Una obra que empezó a gestarse en 2019, cuando al frente de la Concejalía de Ciudad de Mar se encontraba José Eduardo Ramírez. Sin embargo, no prosperó.

El proyecto se reactiva en 2023 y pretende rescatar las instalaciones para facilitar una «experiencia inmersiva» mediante tecnologías avanzadas de realidad virtual. Con ellas, el visitante podría «viajar», tanto al fondo marino de la playa de Las Canteras, como a los aspectos geológicos, biológicos y culturales del litoral de la ciudad.

La intervención contemplaría, tanto la mejora del viejo balneario como la base náutica que utiliza el Real Club Victoria. Una actuación cuyo presupuesto inicial para licitación se estimaba en casi dos millones de euros (1.707.589). En 2023 se preveía que los trabajos salieran a concurso en el segundo cuatrimestre de ese mismo año, pero tampoco fructificó.

Las nuevas instalaciones serían «una reinvención del típico centro de interpretación», subrayaba el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo. La idea era ya entonces darle un valor añadido «a una de las mejores playas del mundo», decía. Una intervención que se realizaría «en una zona degradada que necesita atención».

Quevedo comentó en aquel momento que habían visitado la estructura en el año 2019 y explicaba a los medios que la estructura se encontraba «en un estado catastrófico, después de 25 años sin uso». Las dificultades para echar andar la remodelación del espacio se achacaron a un «déficit de personal municipal».

Esa anhelada rehabilitación tenía previsto, incluso, la puesta en marcha de los baños para uso público y la intención de que el espacio del Club Victoria quedara abierto a exposiciones y eventos.

Realidad virtual y experiencia 360º

El futuro centro de interpretación de Las Canteras constaría de dos salas en las que los visitantes podrían hacer un viaje interactivo a través de la bahía gracias al uso de la realidad inmersiva.

Mediante el empleo de las nuevas tecnologías, como cascos de realidad virtual y mandos de seguimiento para experiencias 360º, los usuarios del recinto podrían conocer al detalle las más de 150 especies de fauna marina que habita en este espacio natural. Y, además, conocer en mayor profundidad la historia de la formación geológica de la mítica Barra de Las Canteras. Incluso, «surfear» una ola desde dentro.

El proyecto incluía la rehabilitación de todo el espacio, su adecuación en materia de accesibilidad y eficiencia energética, renovación de las redes y equipamiento básico del inmueble -incluido el centro náutico que seguirá usando el Victoria- donde se habilitaría un aula y se mejorarían los espacios que habitualmente utiliza el club para la enseñanza y práctica de diferentes deportes náuticos.

La propuesta de rehabilitación de ambas estructuras forma parte del ‘Plan Litoral’ que el Consistorio impulsa desde 2017 y que están dentro de la Estrategia de Ciudad de Mar 2020-2030.

El objetivo del programa es hacer que las playas de la ciudad sean más sostenibles, accesibles y seguras. Para dicha tarea, el Ayuntamiento ha invertido desde entonces más de 14 millones de euros. Algo que contradice con la imagen de abandono y deterioro que alberga aún el icónico edificio de La Puntilla.

Los usuarios y visitantes aún siguen a la espera de que esas intenciones se vean traducidas en la popular zona del arenal capitalino.