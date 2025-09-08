Las mareas del Pino: el fenómeno que transforma Las Canteras

«Un tanteo azul». Así definía el poeta Manuel Padorno a su obra, quizás inspirado en el mar que se extendía bajo su casa del paseo de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, justo donde las olas empapan el paseo cuando llegan las mareas vivas o del Pino y que se convierte en un refrescante espacio de juego para personas de todas las edades.

Mariana Márquez es una las fieles de este espectáculo. Cuando tenía 13 años, su padre le hizo la primera foto dejándose empapar por las olas y desde entonces cada mes de septiembre acude a este rincón de la playa de Las Canteras para continuar la tradición a pesar de que ahora vive en Glasgow, donde acaba de terminar un máster de Genética Médica. A sus 24 años, no duda en posar en bikini ante su madre Alicia Peña y esperar pacientemente a que un brazo de mar caiga sobre ella.

También en bañador chapoteaban dos jóvenes hermanos holandeses, Noga e Idris Mhzitr, que emocionados afirmaban que era la primera vez que veían algo similar.

Mareas del Pino en Las Canteras / José Carlos Guerra

Confluencia de fuerzas

Pese al nombre popular que se le conoce, estas mareas vivas no están vinculadas directamente con la festividad de Nuestra Señora del Pino, salvo en la coincidencia en la época del año en la que se producen.

El oceanógrafo Gregorio Louzara explica que este fenómeno se produce «en los equinoccios de otoño» y consiste en que las mareas suben y bajan más de lo habitual gracias a la confluencia de dos fuerzas: «la centrífuga, que viene de la rotación de la Tierra, y la gravitacional, que es la que se produce por la atracción de la Luna y del Sol».

Según explica, «cuando la luna, el sol y la tierra están en línea» llega lo que se llaman mareas vivas.

Un grupo de jóvenes se preparan para lanzarse al mar con sus tablas de bodyboard / José Carlos Guerra

Los ciclos lunares duran 28 días, continúa Louzara, y la fuerza de atracción de las lunas nueva y llena crea las mareas más altas, mientras que cuando la luna «está en media, creciente o decreciente, las mareas que están en cuadratura -al estar el sol y la luna en un ángulo de 90º-, son más pequeñas».

Así, «cuando coinciden las mareas vivas de la alineación del sol, la tierra y la luna llena y el equinoccio de otoño, se produce una subida inusual del nivel del mar».

De Teror a Las Canteras y viceversa

Isabel Guerra cumplía una tradición y después de haber disfrutado este domingo de la Romería-Ofrenda y de visitar a la Virgen del Pino, en Teror, pasó parte de este lunes en la playa de Las Canteras para darse un baño tanto en el mar como en el mismo paseo, donde inmortalizó su remojón.

Al revés lo hacía el pequeño Fernando Ramos, que después de empaparse con una ola tras otra tenía previsto subir a Teror con su padre, Fran. Su tía Amanda vive en la zona y cada año pasa unos días en su casa, por lo que es habitual que esté en estas fechas jugando con la crecida de las mareas vivas. Después de tanto alboroto, el apetito se abre y ya estaban pensando en el bocadillo que se comería con el resto de su familia en un merendero de la villa mariana.

Fernando Ramos huyendo de una de las olas. / La Provincia

Cerca de donde estaban, Andrés y Alberto Romay, de cuatro y seis años, y su prima Gabriela Alonso Patallo, de siete, gritaban de la emoción cada vez que una ola les salpicaba bajo la supervisión de la madre de los dos niños. Su padre, mientras, grababa un vídeo y aseguraba que «les encanta cualquier locura y más esto, que es especial de las fiestas del Pino».

Juego de adultos

Pero no solo a los niños les gustaba mojarse. Mientras se secaban, Teresa Burgazzoli y Álvaro Pol confesaban que se habían divertido mucho dejándose empapar por las olas en el paseo. Cuando salían de la playa vieron cómo rompían en este rincón de Las Canteras y decidieron no vestirse para jugar un rato con el agua igual que los niños que se agolpaban junto a la barandilla. Este fenómeno «es un espectáculo», aseguraban.

Mariana Márquez, cumpliendo su tradición. / La Provincia

También en primera fila, pero a resguardo, disfrutaban de la subida de la marea Antonio Cabrera y Laura Suárez, que apuraban una cerveza fría en una de las terrazas situadas sobre la arena que había desaparecido este lunes, cerca de la zona conocida como Punta Brava. Pese a no ser un amante de la playa, él aseveraba que ver las olas romper justo delante era «relajante» y celebraba la coincidencia de su visita a Las Canteras con esta crecida de la marea.