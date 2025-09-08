La última tienda de 'aceite y vinagre' de El Barranquillo

Desde el quicio de la puerta de su centenaria tienda, Lidia Reyes observa la calle en la que se ha criado, Párroco Villar Reina, aunque todos la conocen como El Barranquillo Don Zoilo. La tienda, y ella, han visto pasar el tiempo que tres generaciones le han dedicado al negocio de alimentos de ultramarinos.

Nada más entrar, las huellas del pasado son parte de su presente. La tradicional báscula Rock preside el mostrador. «Aquí pesábamos a los niños cuando no existían las farmacias», recuerda. Báscula «protegida» por la imagen religiosa del barrio, la virgen María Auxiliadora.

La actual propietaria hace honor a su abuela, Benigna Montesdeoca, fundadora de la tienda. Su familia, originaria de San Mateo, llegó a la capital grancanaria a trabajar y a emprender un nuevo camino. Al fallecer la matriarca, es su padre, Paco, quien encabeza el negocio. «En aquella época había muchísimas tiendas de aceite y vinagre en El Barranquillo, por lo menos 11». Una cantidad muy numerosa para tan solo 1,5 kilómetros de vía.

Hoy, de aquel esplendor comercial y de cercanía solo queda Víveres Reyes. «Es duro, yo aguanto porque la tienda es parte de la vivienda, si no, ya la hubiésemos cerrado», se lamenta.

Ella sola al frente porque los ingresos «no dan para más», duda que las siguientes generaciones continúen con la tradición.

El origen de las tiendas

La tendera tiene anécdotas para dar y tomar. El nombre al que la tradición oral ha acostumbrado a los canarios -las tiendas de ‘aceite y vinagre’- viene dado por el tipo de venta que se hacía.

«El aceite estaba en barril y se vendía según la medida que quería llevarse el cliente. También teníamos petróleo, que íbamos a buscar al Muelle y que se usaba para las cocinillas de las casas». Y, en el fondo, el lugar donde los hombres «se echaban los ‘pizcos’ de vino mientras las mujeres compraban», añade. Ese espacio sigue conservando la memoria, pero donde ahora solo se permite la vender la botella entera.

Hay cosas que los tiempos y las normativas sanitarias han ido modificando. «Ya tampoco se puede vender la leche o el aceite por medida, ahora todo es embotellado».

Lo mismo sucede con los productos de charcutería. «Antes se colgaba de los ganchos del techo el bacon para cortar sobre la marcha, o la mortadela que venía en lata y que mi padre cortaba a cuchillo». De esos ganchos hoy cuelgan otros artículos no perecederos.

La propia tienda es un viaje en el tiempo. Repisas antiguas de madera, acristaladas para exponer a vista de todos los productos del momento. En ellos, aún ofrece aquellos estropajos jabonosos, perfumes y abrillantadores de una época que ya no se encuentran en los comercios actuales. Solo que ahora están marcados con una nueva moneda.

El ‘fiao’ y los niños de escuela

Lidia reflexiona sobre cómo han cambiado los tiempos. Hace poco recibió la visita de unos niños de escuela de Primaria. La profesora quiso enseñarles cómo eran las tiendas de antes. «Se sorprendieron cuando les dije que antes ‘fiábamos’ las cosas y que la gente pagaba cuando podía, o que el aceite y la leche se vendía a granel».

Una desconexión del mundo rural y primario que, a su vez, sorprende a la propia tendera. «Es que muchos no saben que la leche viene de la vaca, se creen que surge así, de un tetra brick».

Saludos a unos vecinos y a otros. Gente que pasa por la calle y se para a saludarla y a preguntarle por la familia; ella hace lo mismo. «Estas cosas son las que no encontrarás en un gran supermercado», subraya.

Uno de ellos, que entraba a comprar, se queda participando de la conversación. «Cuando yo llegué a El Barranquillo y empecé a hacer mi casa, un día entré a comprar dos tomates para comer. Venía lleno de pintura y de cemento de haber estado haciendo las mezclas, y su madre me dijo «toma, llévatelo y come y no te preocupes que ya me pagarás. Desde entonces, no he dejado de venir, aquel favor no lo olvidaré nunca», recuerda este vecino.

Lidia le cobra con la máquina registradora antigua. Unas vueltas a la manivela, cuyo mecanismo en sí ya es un disfrute para los sentidos. «Aquí tienes el cambio», le dice.

Hoy esta parte de la idiosincrasia de las Islas se cuenta, incluso, desde los museos. «Me dijeron que en el Museo Elder hay una reproducción de lo que eran las tiendas de ‘aceite y vinagre’, me alegro que no dejen morir esta parte de nuestra historia», apunta con la emoción y la certeza que da saberse parte de ella.