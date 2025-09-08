Vuelta al cole: así es el dispositivo de Las Palmas de Gran Canaria para evitar atascos y garantizar la seguridad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha, a partir del este martes 9 de septiembre, un dispositivo especial de seguridad y tráfico con motivo del inicio del curso escolar 2025-2026. El plan, coordinado por la Policía Local y los Agentes de Movilidad, se extenderá por todos los distritos de la ciudad para garantizar la seguridad vial y facilitar el acceso a los centros educativos.

Refuerzo en accesos y entornos escolares

El dispositivo contempla la regulación del tráfico en las inmediaciones de colegios e institutos, así como la vigilancia de los espacios conocidos como ‘Besa y Baja’, diseñados para agilizar la llegada y salida de los menores. Se pretende evitar que estas zonas se utilicen como estacionamientos prolongados, lo que genera retenciones y retrasos.

La Policía Local incrementará su presencia durante los horarios de entrada y salida para reforzar la seguridad y prevenir conductas de riesgo. Además, se trabajará en la detección de casos de absentismo y posibles situaciones de acoso escolar, en colaboración con la comunidad educativa.

Calendario de inicio del curso

Martes 9 de septiembre: comienzo de clases en Educación Infantil, Primaria, Superior y Universitaria.

comienzo de clases en Educación Infantil, Primaria, Superior y Universitaria. Miércoles 10 de septiembre: inicio de la Educación Secundaria Obligatoria.

inicio de la Educación Secundaria Obligatoria. Jueves 11 de septiembre: arranque del Bachillerato.

Unidades implicadas

Unidad de Coordinación Territorial: organizará la vigilancia en centros de todos los distritos.

organizará la vigilancia en centros de todos los distritos. Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA): reforzará la prevención frente a actos vandálicos o consumo de drogas.

reforzará la prevención frente a actos vandálicos o consumo de drogas. Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL): trabajará en el control del absentismo escolar y apoyará en la resolución de conflictos en centros educativos.

Movilidad y transporte recomendado

El plan incluye medidas para agilizar la circulación en puntos estratégicos de la ciudad como las rotondas de Torre Las Palmas y Belén María, la avenida Primero de Mayo, las calles Eduardo Benot, Albareda y General Bravo, así como la GC-112, acceso al CIFP Felo Monzón. También se reforzará la vigilancia dinámica en la Avenida Marítima.

En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), se insistirá en la campaña “A la Universidad, mejor en transporte público”, con el fin de reducir el uso del coche particular. Para quienes opten por vehículo propio, se han definido rutas alternativas desde la GC-1, la Autovía Marítima o Tamaraceite, con la recomendación de seguir los desvíos señalizados en los paneles informativos del Cabildo.

Información a través de redes sociales

La Policía Local complementará este dispositivo con un servicio de información en redes sociales, donde se publicarán en tiempo real recomendaciones de movilidad e itinerarios alternativos, tanto para la comunidad universitaria como para el resto de la ciudadanía.