Ni cafetería ni restaurante: este local lleva más de 50 años haciendo historia en Las Palmas de Gran Canaria

Hay sabores que no pasan de moda, que resisten al tiempo como una melodía familiar que siempre vuelve. En el corazón de Triana, una pequeña sandwichería lleva más de medio siglo preparando bocados que saben a infancia, a recreo, a pausa en medio del ajetreo. Pizco no necesita gritar para ser recordado: su pan de miga, ligero como nube, y sus más de treinta rellenos distintos lo convierten en un clásico silencioso.

Ahora, ese legado vuelve a conquistar al público más joven gracias a los creadores de contenido gastronómico @descubreconc. Con frases como “los sándwiches más míticos de la isla” o “vienen superrellenos y el pan es tan ligero que vas a querer comértelos todos”, reivindican en TikTok el valor de lo auténtico. Su vídeo ha hecho que muchos se pregunten cómo es posible que algo tan sencillo siga siendo insuperable.

Un negocio con alma

Todo comenzó el 13 de mayo de 1972, cuando Tomás Rivero decidió abrir una sandwichería con una única obsesión: que el pan fuera tan delicado que casi se deshiciera al morderlo. Lo llamó Pizco, un nombre corto pero con vocación de quedarse grabado en la memoria colectiva.

Desde entonces, se ha mantenido fiel a su esencia: pan de miga artesanal, rellenos frescos y un trato cercano que atraviesa generaciones. Vecinos, trabajadores de oficina, jóvenes de paso, familias enteras: todos han hecho cola alguna vez para llevarse un triángulo, una pirámide o una bandeja entera de estos sándwiches que han acompañado celebraciones, meriendas y desayunos improvisados.

Más de 30 sabores y un solo secreto

En Pizco hay más de 30 variedades de sándwiches: desde los clásicos de atún y huevo, berros o crema de aceitunas, hasta versiones más innovadoras como jamón trufado, paté de boletus o puchero. También los hay integrales, creativos, con pan tramezzini o en forma de pirámide, todos con una presentación impecable y un precio accesible: 1,10 euros por unidad.

Los creadores de contenidos lo resumen así en su vídeo: “Este de jamón y queso majorero siempre fue mi favorito. Y nada mejor para disfrutarlo que un buen cafecito y una buena compañía”. La frase, tan sencilla como directa, ha hecho que muchos se acerquen a Pizco por primera vez o por nostalgia.

El sándwich como ritual cotidiano

Pizco no solo sobrevive, sino quese ha convertido en un símbolo. Un ritual que acompaña desde el desayuno hasta la cena, desde la rutina diaria hasta eventos especiales. “Nuestros sándwiches están en cumpleaños, partidos de fútbol, bautizos y meriendas con amigas. Porque son fáciles, sabrosos y siempre quedan bien”, explican desde el local.

Así, lo confirman algunas de sus reseñas disponibles en su página oficial: “Nada me sabe más que ver un partido del Granca o de la Unión Deportiva, ya sea en cancha o estadio, saboreando mi redondo de gambas o salmón o unos ricos triángulos de majorero y serrano, mis periféricos. Las victorias así saben mucho mejor”.

Las combinaciones parecen infinitas: pavito con remolacha, cangrejo con espinacas, berenjena con tomate o regosto de pimientos. Y aunque cada cliente tiene su favorito, todos coinciden en lo mismo: “El pan es tan suave que no empalaga, pero sostiene perfectamente el relleno”.

Un clásico que también se reinventa

Aunque la esencia no ha cambiado, Pizco ha sabido adaptarse a los tiempos. Ahora, además de los sándwiches individuales, ofrecen bandejas variadas para eventos y tartas de aperitivo de salmón, langostinos o vegetales, entre 25 y 35 euros. Una solución práctica para celebraciones o reuniones sin complicarse.

A eso se suma la posibilidad de elegir formatos distintos: redondos, pirámides, pisos, integrales. “Nos gusta pensar que tenemos un sándwich para cada persona. Solo tienes que encontrar el tuyo”, comentan.

Un rincón que no necesita presentación

Ubicada en Triana, Las Palmas de Gran Canaria, esta sandwichería no necesita de grandes carteles ni luces llamativas. Su escaparate discreto y su mostrador lleno de bandejas hablan por sí solos. Aquí no se improvisa: cada detalle, desde el corte del pan hasta el orden del relleno, sigue un método cuidado.

“Volver a Pizco es volver a casa”, dicen muchos. Y quizás por eso, medio siglo después, este pequeño rincón de Triana sigue siendo uno de los secretos mejor guardados y más sabrosos de la isla.