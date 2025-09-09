Costas niega la celebración de los mercadillos en Las Canteras

El futuro del mercadillo artesanal del paseo de Las Canteras está en el aire. Tras más de una década de actividad, la delegación de Costas del Gobierno de Canarias ha emitido un informe desfavorable a la solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener los 15 puestos de venta ambulante en el paseo marítimo, alegando que no se ajustan a la normativa.

Durante la comisión de pleno municipal de este martes, el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, lamentó la falta de respuesta clara por parte de la administración autonómica. "Hemos presentado toda la documentación y cumplido con los requisitos legales, pero no entendemos por qué se deniega una actividad que lleva diez años funcionando con autorización", defendió.

El Ayuntamiento publicó, en mayo, una convocatoria para la adjudicación de los puestos de venta ambulante en Las Canteras. Este proceso tenía el objetivo de mejorar las condiciones de la actividad comercial, seguridad y confort, tanto para los vendedores como para el público. La convocatoria estaba dirigida a 15 puestos de productos de artesanía, pintura, fotografía y diseño gráfico. Sin embargo, cuando el Consistorio trasladó la convocatoria al Gobierno de Canarias, la administración autonómica la rechazó.

El edil subrayó que el Ayuntamiento ha recurrido esta decisión, por lo que aseguró que la "pelota está en el tejado" del Ejecutivo autonómico.

Los empresarios, los más afectados

Por su parte, la concejala del Partido Popular, Olga Palacios, reprochó al gobierno local que no haya garantizado una solución para los 15 emprendedores afectados. "En estos momentos se sienten desamparados y cuentan con graves problemas para su supervivencia", aseguró Palacios. La edil criticó que mientras estos artesanos que han cumplido con la legalidad no pueden ejercer su trabajo, han proliferado los puestos ilegales en la playa. "Los que cumplen con la legalidad y abonan seguros de hasta 600.000 euros en responsabilidad civil se ven castigados, mientras a su alrededor proliferan puestos ilegales que ni siquiera pagan las sanciones", lamentó.

El documento de Costas concluye que la venta ambulante de artesanía, pintura o fotografía no constituye una actividad que "por su naturaleza" deba ubicarse en el dominio público marítimo-terrestre ni en sus servidumbres. Además, el Ejecutivo autonómico señala que los puestos "dificultan el tránsito peatonal" en una de las zonas más concurridas de la ciudad y que su presencia de jueves a domingo, además de festivos supondría un uso "excesivo". Por ello, el informe propone que los artesanos se trasladen a otras calles peatonales próximas, como Luis Morote, pero rechaza su permanencia en primera línea de playa.

Quevedo, que pertenece a Nueva Canarias, lamentó que no estuviera presente el concejal de Coalición Canaria, el mismo grupo político que lidera en el Gobierno de Canarias para dar explicaciones sobre la negativa al mercadillo. Por su parte, el portavoz de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, envió un comunicado para denunciar que el origen del problema es la falta de planificación del Gobierno municipal, que "dejó vencer las autorizaciones y no ordenó a tiempo una transición segura y ajustada a derecho". "Para Coalición Canaria, la prioridad es restablecer de inmediato la actividad en una ubicación cercana que respete la normativa y garantice la movilidad peatonal, la accesibilidad, la seguridad y la convivencia con el entorno comercial", detalló Suárez.