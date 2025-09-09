Ecca cumple 60 años transformando a Canarias a través de la educación

La calle Triana acoge desde este martes la exposición ’60 años transformado vidas a través de la educación’, que conmemora las seis décadas de la fundación de una entidad educativa - Radio Ecca primero; Ecca.edu después- que marcó el inicio de un modelo educativo que transformó el acceso a la enseñanza en Canarias.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto al director general de la institución, José María Segura, y la directora gerente de ecca.edu, Gorety Almeida, asistieron a la inauguración de 11 tótems que ofrecen un viaje visual por la historia de la institución académica que permanecerá en la céntrica calle hasta el próximo 28 de septiembre.

Darias subrayó que hablar de Ecca es hablar de "progreso personal y comunitario, del derecho a la educación y de la capacidad de transformar vidas".

Añadió que, primero como Radio Ecca y ahora como ecca.edu, referirse a la institución es hacer referencia también a la vida en la ciudad y de cómo esta institución ha contribuido al avance y empoderamiento de las personas "para afrontar con dignidad y fortaleza las adversidades".

Una institución que surgió en la capital grancanaria y que ha llevado su labor educativa más allá de las Islas, expandiéndose a más de 80 ciudades de la Península, a Latinoamérica y al continente africano.

Por su parte, José María Segura, director general de ecca.edu, subrayó que con esta muestra fotográfica se celebra también una idea que fue pionera e innovadora "sin parangón a nivel mundial". Un homenaje a la sociedad canaria "que la hizo suya desde sus orígenes”, resaltó.

Segura agradeció también al equipo de gobierno municipal el apoyo en este tiempo "por ser una alianza clave en esta misión compartida de llevar la formación accesible a cada rincón de la ciudad”, añadió.

"Nunca es tarde"

Ecca ha supuesto un ejemplo de democratización de la educación. "Para una persona que no sabe leer ni escribir, descubrir la lectoescritura es descubrir el mundo", añadió el responsable de la institución. En el caso concreto de las mujeres de aquella época, supuso además "descubrir cuáles era sus derechos y lo que significaba tener una relación de pareja sana".

En la inauguración estuvieron presentes también representantes de otras alianzas, docentes y alumnos, como Josefa Morón, quien a sus 55 años estudia 3º de la ESO. "Nunca es tarde y, mientras pueda, seguiré estudiando".

Nadie tuvo que animarla, ella misma decidió a dar el paso de retomar los libros. "Solo en casa no se puede estar, de esta manera me entretengo y aprendo".

Ahora comparte estudio y algunas asignaturas con su hija, estudiante también de Secundaria y a quien a veces también le pregunta las dudas académicas que le surgen. "Ella ya está en 4º de la ESO", matiza.

Pero Josefa no solo se forma en educación regulada, sino también a través de cursos que tienen que ver con manipulación de alimentos o venta comercial y que forman parte de la oferta educativa de Ecca.edu, una plataforma que se ha ido actualizando, al igual que el programa educativo que ofrece y que, aunque ya dejara de entrar en los hogares a través de las ondas radiofónicas, lo hace echando mano de las plataformas digitales actuales.

Tecnología que acompaña su nueva etapa y que se muestra en la exposición, una muestra interactiva que se puede visitar digitalmente a través de códigos QR en cada uno de los paneles.

Josefa emprende nuevo curso esta semana, al igual que su hija, y anima a muchas personas más a hacer lo mismo. Una oferta educativa que Ecca mantiene aún abierta para todos los interesados y que respalda los datos de su labor desde sus inicios en 1965 formando a más de tres millones de personas desde entonces.