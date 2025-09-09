La elección del cartel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 cuesta 111.477 euros

Tras ser preguntada en la comisión de pleno, la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, informó que la presentación del cartel de la edición de 2026 de las carnestolendas ha costado 111.477 euros.

A finales de agosto, se llevó a cabo una presentación en el Teatro Pérez Galdós, que fue retransmitida en directo, y en este evento, se escogió la propuesta ganadora, del diseñador Néstor Santana. La concejala del Partido Popular, Victoria Trujillo, achacó que algunos de los grupos del Carnaval no han cobrado a día de hoy por la anterior edición de las fiestas.

En este sentido, Medina aclaró que la demora se debe a que no pagan «a través de bizum», sino con facturas. «Todos aquellos grupos que no han recibido la parte que les corresponde es porque no han presentado las facturas en condiciones, porque a cada uno de los grupos siempre se ha dicho que una vez acabado los actos hay 6 días para presentarlas», apuntó Medina.