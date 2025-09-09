La Fiscalía retira la acusación de fraude a Hacienda contra uno de los cuatro floteros de taxis de Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han retirado este martes la acusación que ejercían por presunto fraude a la Hacienda Pública contra un flotero de taxis de Las Palmas de Gran Canaria, en una causa que aún sienta en el banquillo a otros tres profesionales del sector. Lo que ha motivado esta decisión después de doce años de procedimiento es un informe pericial que determina que la cuantía presuntamente defraudada por el empresario es inferior a 120.000 euros y, por tanto, no es constitutiva de delito. Con esto también queda absuelto su hijo, acusado como cómplice.

La primera sesión del juicio, que tiene señaladas dos semanas en el Juzgado de lo Penal número 4 de la capital, se ha centrado en resolver las cuestiones previas. El Ministerio Público se ha reiterado en sus peticiones de hasta diez años de cárcel, multas que superan el millón y medio de euros y la devolución de las cuantías presuntamente defraudadas para tres floteros identificados con las iniciales J. S. R., J. C. O. y B. M. G. La esposa de este último, R. T. S., también está acusada como cómplice porque habría realizado tareas de recogida de pagos de los conductores, preparación de las nóminas y gestión de altas y bajas en la Seguridad Social.

La Abogacía del Estado sostuvo en la vista oral que el modus operandi que seguían para ocultar sus ganancias consistía en declarar su IRPF en régimen de módulos o de estimación objetiva, un tipo pensado para pequeños empresarios con el que en ocasiones conseguían incluso una devolución, pero que "no se correspondía con su capacidad económica real".

Las defensas piden la nulidad del proceso ante lo que consideran una investigación a espaldas y prospectiva

Los encausados gestionaban licencias de taxis que ya no estaban siendo empleadas por sus titulares, se ponían en contacto con sus herederos y prometían pagarles una cantidad cercana a los 500 euros mensuales para ofrecer el taxi a asalariados. Los conductores podían utilizar los vehículos por turnos de 12 horas a cambio de pagar entre 40 y 70 euros por el uso y los floteros lograban así obtener beneficios económicos.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se ha personado finalmente para ejercer la acusación particular, después de haber sido apartado de la causa en el juicio que se empezó a celebrar en 2022 y que después quedó anulado.

Vulneración de derechos

Las defensas, que ejercen los letrados María Rosa Díaz Bertrana, Alberto Hawach, Víctor Manuel Miranda y Carlos Gustavo Falcón, han planteado como cuestión previa la nulidad de todo el procedimiento por vulneración de una serie de derechos fundamentales. "En el año 2012, la Fiscalía estuvo haciendo una investigación prospectiva, a espaldas de las personas denunciadas y sin prórroga de la Fiscalía General del Estado", resumió Hawach.

No se siguió el procedimiento habitual por la vía administrativa, ya que en la mayor parte de los casos es la Agencia Tributaria la que comienza una investigación y después da traslado a la Fiscalía. En este caso fue la denuncia de un conductor de taxi, calificada por las defensas como "indiscriminada", la que supuso la apertura de diligencias preprocesales. Se hablaba en ese momento de una "mafia del taxi" y los letrados de los acusados cuestionaron que no se definía en una situación concreta, sino que se dirigía contra un número indeterminado de personas.

Sin embargo, el magistrado Mariano López Molina desestimó las cuestiones planteadas tras escuchar a la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, quien aseguró que aunque se desestimó la prórroga para extender la fase preprocesal otros seis meses más, decidió presentar una denuncia en el juzgado con los datos que había recabado hasta la fecha. También negó que pudiera impugnarse la investigación previa del Ministerio Público, ya que la nulidad solo puede plantearse en actos y resoluciones judiciales.

Declaraban su IRPF en un régimen para pequeños empresarios pese a que tenían ganancias superiores

Otras diferencias entre las defensas y las acusaciones se centraron en determinar si en la fase de investigación preprocesal la Fiscalía está obligada o no a citar a la persona investigada, un aspecto que Ríos negó ya que cuando "es indispensable", apuntó, que se tome declaración al sospechoso de haber cometido un delito es cuando la causa pasa al juzgado de instrucción.

El juez consideró que las diligencias practicadas por la Fiscalía se centraron en un objeto concreto sin alargarse en el tiempo, remarcando que las mismas "no son prueba de cargo", sino que únicamente tienen la finalidad de recabar pruebas suficientes para incoar el proceso. También consideró que a los autos que ordenaron las diligencias de escuchas telefónicas y entrada y registro "no se les puede tachar de falta de motivación" pese a lo manifestado por las defensas.

El juicio continuará este miércoles con la primera tanda de testigos.