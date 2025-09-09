Más de un millón de euros perdidos para Los Tarahales

La segunda fase de la reurbanización de la Carretera del Norte, en el tramo comprendido entre la rotonda de La Ballena y la recta de Los Tarahales, ha perdido la financiación europea prevista inicialmente a través de los fondos Next Generation. El proyecto contaba con un presupuesto de 2,9 millones de euros, de los cuales 1,7 millones procedían de dicha subvención.

El concejal del PP, Gustavo Sánchez, recordó que en noviembre se publicó el informe previo de adjudicación, pero que a día de hoy el contrato sigue sin asignarse. La normativa fijaba como fecha límite para concluir la obra el 31 de diciembre de este año, y como fecha máxima de adjudicación el 10 de mayo de 2025. Al incumplirse los plazos, el Ayuntamiento baraja ahora una fuente de financiación alternativa para poder iniciar la contratación el próximo año. “Eso no quiere decir que decaiga la ejecución de las obras”, subrayó el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque.

El proyecto, ya licitado en su momento dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contempla la construcción de aceras en ambos márgenes de la carretera, la reordenación viaria de toda la vía y la creación de un nuevo acceso hacia la avenida Cronista Martín Moreno. Además, se prevé habilitar tres rotondas —dos para mejorar la entrada a este barrio y otra en el cruce de la avenida Escaleritas con Lomo de San Lázaro—, incorporar nuevas zonas verdes, mobiliario urbano y reorganizar las plazas de aparcamiento.

Se trata de la segunda fase del plan internúcleos, una vieja reivindicación vecinal que ya tuvo un primer desarrollo en la reordenación de la recta de Los Tarahales entre Escaleritas y Siete Palmas. En paralelo, el área de Urbanismo tramita otros proyectos vinculados al mismo plan, como la reordenación viaria y construcción de aceras en los tramos entre Hoya Andrea y Las Majadillas —incluyendo Las Perreras—, entre Hoya Andrea y Siete Palmas, y en la carretera de Almatriche.

Por otro lado, el edil Roque informó en la Comisión de Pleno de que la reparación del paseo marítimo de San Cristóbal ha sufrido una modificación que eleva el coste a 717.159 euros, más de 200.000 euros por encima del precio inicial de licitación. Mientras tanto, el PP volvió a denunciar las molestias a los vecinos y la paralización de las obras en la plaza Santiago Tejera, asunto sobre el que no obtuvo respuesta del concejal.