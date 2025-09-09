Navidad 2025: un millón de euros para iluminar Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto invertir algo más de un millón de euros en las iluminaciones navideñas para las fiestas de 2025. La Sociedad de Promoción de la capital grancanaria acaba de sacar a concurso público el servicio de espectáculos lumínicos y decorativos de cara a las fiestas con un presupuesto base de 799.510,60 euros, contrato que se suma al adjudicado en agosto de este mismo año para adquirir, a través del área de Vías y Obras y por 236.256 euros, una treintena de nuevos elementos decorativos para los barrios.

La empresa adjudicataria del concurso será la encargada de instalar los grandes montajes que ocuparán las zonas más emblemáticas de la ciudad. Así, en la plaza de Santa Ana habrá 20 elementos decorativos tipo puerta doble de gran formato, un espectáculo sincronizado de luz y sonido, e iluminación de la fachada del Ayuntamiento con cortinas, icicles, cordones y guirnaldas vegetales. Triana quedará iluminada con 13 unidades tridimensionales colgantes con cortinas diagonales cruzadas y un espectáculo sincronizado de luz y sonido, arcos luminosos de 6 metros y siete photocalls iluminados para interacción ciudadana.

Cordones led y bolas gigantes

Los árboles de Mesa y López estarán coronados con cordones led y caídas dicroicas y las ramblas tendrán 26 conjuntos de arcos iluminados. La cercana plaza de España tendrá un ‘paraguas de luz’ con 350 cordones led y cuatro palmeras de cinco metros iluminadas. En la plaza de La Puntilla volverá a haber una gola gigante transitable de 12 metros con un espectáculo sincronizado de luz y sonido.

La plaza del teatro Pérez Galdós tendrá 20 motivos decorativos sobre farolas y la calle Juan Rejón, 20 arcos decorativos con motivos intercambiables para Navidad y Carnaval. También de cara a las carnestolendas, Eduardo Benot tendrá 22 motivos en las farolas.

El precio base del contrato recién licitado es algo superior que el similar convocado para las navidades de 2024, cuando salió a licitación por 782.300 euros. En aquella ocasión, la adjudicación recayó en Ximenez Group, compañía que se encarga de realizar las iluminaciones navideñas en ciudades como Vigo.

Ángeles con trompeta

El contrato adjudicado por Vías y Obras en agosto incluye, entre otros elementos, un ángel con trompeta con alas caracoles de seis metros de alto. También se han adquirido varios tipos de árboles 3D, como uno de 3,5 metros con luz cálida, y otros modelos de ‘Arce/Almendro o similar’ en tamaños de tres, seis y ocho metros de altura, con luces blancas o cálidas y efecto flashing.

Para crear ambientes transitables y llamativos, se contempla una bola 3D con lazo rojo de cuatro metros de diámetro, así como una bola transitable con estrellas de 4,3 metros de diámetro. Además, se incluye una caja de regalo con luz cálida.

Los conos son otro elemento incluido en este contrato, con un cono cinta espiral de 2,5 metros de altura. También hay varios conos gigantes de ocho metros de altura, algunos con espiral dorada y estrella, otros con tapiz rojo en espiral y estrella, y otros que cambian de color blanco a cálido e incluyen una estrella. Un cono gigante de seis metros con lágrimas rojas y estrella, de color rojo cálido, también forma parte de la adquisición.

Estrellas y lágrimas

En cuanto a las estrellas, Vías y Obras ha adquirido una doble de 60 centímetros y esferas de 50 y 90 centímetros de diámetro con luz cálida. También hay una estrella 3D de color cálido/blanco, una estrella creciente de suelo y una fugaz 3D de cinco metros.

Otros elementos decorativos consisten en lágrimas de 60 centímetros con efecto snowfalling, mini snow de 50 centímetros en azul con luz blanca y otro en blanca cálida. Para la representación tradicional, se prevé un Nacimiento Simple 3D (María, José y Jesús más estrella fugaz) de 3,80x3,70 metros en color cálido/blanco, y renos 3D (de pie, sentado, pastando) de 2,54x1,60 metros con luz cálida.

Finalmente, la adquisición también abarca cordones leds flashing de 10 y 12 metros y árboles de estopa verde de ocho, 10 y 12 metros de altura, caracterizados por una estructura cónica estable y cubierta vegetal artificial ignífuga.