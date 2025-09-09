Las Palmas de Gran Canaria prevé instalar nuevas cámaras de seguridad en Vegueta, Triana y Guanarteme

Las Palmas de Gran Canaria incrementará este año su red de cámaras de seguridad con el objetivo de reforzar la vigilancia en varios puntos de la ciudad que son críticos. El Ayuntamiento ha solicitado la instalación de estos dispositivos en Vegueta, Triana y Guanarteme, y confía en que puedan estar operativos antes de que finalice el año.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, explicó que la petición se ha trasladado a la Comisión de Videovigilancia acompañada de los correspondientes informes criminológicos. Además, se está elaborando un informe específico sobre delitos medioambientales para solicitar la colocación de otra cámara en el barranco del Guiniguada. «Trabajamos tanto de forma preventiva como reactiva», subrayó el edil.

Desde la oposición, Vox cuestionó el discurso oficial del grupo de gobierno. El concejal Alberto Rodríguez recordó que en la propia solicitud de las cámaras se reconoce «una alta incidencia de actividad delictiva», lo que a su juicio contradice el mensaje de seguridad que transmite el Ayuntamiento. «Se nos tachó de alarmistas, pero ahora el propio gobierno admite la inseguridad. Las cámaras tienen un efecto disuasorio, pero no evitan los crímenes, y eso es lo que de verdad preocupa a los ciudadanos», advirtió.

Conflicto con los bomberos

«Se está ganando usted a pulso, desgraciadamente, para la ciudadanía el título de concejal de inseguridad», afirmó el concejal del PP Ignacio García. El edil recordó que sigue abierto el conflicto laboral con la Policía Local por el pago de las horas extras. Y, además, se ha abierto otro nuevo conflicto con los bomberos. «Se le multiplican los conflictos laborales dentro de su área», apuntó García.

El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, explicó que los parques zonales de bomberos están cerrados por las bajas laborales en la plantilla. En la segunda quincena del mes de agosto el Ayuntamiento contabilizó 50 bajas laborales no justificadas. Por ello, Recursos Humanos contactará con los bomberos para que presenten su justificación y «seguir con los procedimientos legalmente establecidos».

En este sentido, Spínola reconoció que el gobierno municipal tiene que mejorar la organización del servicio de emergencias, por lo que anunció que «muy pronto» convocarán el puesto de jefe de servicio, que es clave para la organización del servicio.

A su vez, Spínola recordó que el pago de las horas extras tiene una limitación legal del 10% de la masa salarial. De esta manera, el Ayuntamiento no puede superar ese porcentaje, por lo que esa limitación hace que año a año una parte no puedan abonarse porque se agotan.