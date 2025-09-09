Pedro Quevedo, sobre la huelga de socorristas: "No existe precariedad"

El concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha afirmado que "no existe precariedad" en el servicio de socorrismo de la capital grancanaria. Por su parte, los socorristas cumplen su noveno día de huelga con el objetivo de reclamar mejoras salariales y una actualización del convenio colectivo.

El gobierno municipal ha aclarado que no mediará en las negociaciones, porque según explicó el edil ni la empresa ni los trabajadores lo han pedido. El servicio se realiza a través de la adjudicataria Cruz Roja, y Quevedo deseó que se llegue a un acuerdo "lo más rápido posible". "La empresa tiene sus problemas, como tantas otras, y nuestra primera obligación como administración es respetar las relaciones laborales privadas", apuntó.

El concejal recordó que la empresa comunicó al Consistorio el pasado 21 de agosto la posibilidad de una huelga desde el 1 de septiembre, y que la corporación estableció por resolución del 22 de agosto los servicios mínimos: un 77% en todas las playas y un 80% en Las Canteras. Según Quevedo, estos servicios se están cumpliendo "perfectamente", garantizando tanto el derecho a la huelga de los trabajadores como la seguridad de los bañistas.

La oposición pide medidas

Desde la oposición, Vox acusó a Quevedo de responder con "chulería" y de negar una realidad que, según el sindicato convocante de la protesta, es insostenible. "La plantilla trabaja en condiciones que exceden los límites de la precariedad", señaló el concejal Alberto Rodríguez, citando problemas como torretas sin anclaje, deficiencias en los puestos de vigilancia, exposición excesiva a radiación solar y plagas en las instalaciones.

El Partido Popular, por su parte, insistió en que más allá de la gestión de Cruz Roja, existen medios materiales y de infraestructura que dependen del Ayuntamiento capitalino y que presentan deficiencias. "Este contrato requiere una autoreflexión sobre los medios que aporta el Consistorio porque los medios no son los adecuados y hay un grave problema con la definición de las temporadas altas y bajas", destacó la concejala del PP, Olga Palacios.