La Primitiva cae en Las Palmas de Gran Canaria

A ganar, a ganar, pollo para cenar. No, no es el Blackjack, es La Primitiva. La diosa fortuna vuelve a bendecir a Canarias con un nuevo premio en el sorteo celebrado este lunes, 8 de septiembre, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Concretamente ha sido en la administración ubicada en el Centro Comercial La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria. Una persona ha validado un boleto con un premio de Tercera Categoría (5 aciertos) y que está valorado en 103.635 euros.

Al ser un premio superior a los 40.000 euros, el ganador tendrá que pasar por Hacienda y abonar el 20% correspondiente a la Agencia Tributaria: unos 12.727.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe un boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 7.357.267,90 euros, dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, situada en Avda. de Guadalajara, 34.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen otros dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 21 de Móstoles (Madrid), situada en Pintor Ribera, 3 Post local 3 y en el Despacho Receptor número 53.330 de Murcia, situado en Plaza Circular, 7.

La combinación afortunada ha sido el 26-09-46-36-07-02. El complementario ha recaído en el 18 y el reintegro en el 3. El Jóker ha correspondido al 0616166.

La recaudación total del sorteo ascendió a unos 5.703.009 euros.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Logo de la Primitiva / La Provincia

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.