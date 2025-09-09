Reapertura por todo lo alto del Real Club de Tiro de Las Palmas

En Las Palmas de Gran Canaria se han reabierto, tras casi dos años de trabajos, las históricas instalaciones del Real Club de Tiro, un referente deportivo y social con más de 75 años de trayectoria en la capital.

El presidente, Carlos Olivera, explicó que este tiempo fue necesario para adaptar el recinto a todas las normativas vigentes, garantizando el cumplimiento de los requisitos ambientales, de seguridad y deportivos.

El viernes, después de casi tres décadas de inactividad, volvió a encenderse la cocina del restaurante del club, ahora abierto a todo el público bajo la gestión de “El Rincón del Heredero”, un equipo familiar y profesional con amplia experiencia en hostelería. El salón cuenta con gran capacidad para acoger eventos de diversa índole.

Real Club de Tiro de Las Palmas / LP/DLP

El proyecto está liderado por Sonia Batista (cocinera), Miguel Ángel Cabrera (encargado de salón), Claudia Jiménez (RRPP y reservas) y Néstor Cabrera (apoyo en cocina), quienes ya habían consolidado su propuesta gastronómica en San Mateo con el anterior “Bochinche del Heredero”, y que ahora trasladan su sello de calidad a las instalaciones del club.

El sábado, además, se celebró un evento deportivo benéfico a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, organizado por el equipo de Cazadores de Canarias con el respaldo de la Sociedad de Cazadores de Gran Canaria “La Centenaria” y de Armería y Trofeos Medina, patrocinador principal y encargado de dar el tiro de salida. La jornada resultó un éxito tanto en participación como en la recaudación destinada a la causa.

Desde el Real Club de Tiro de Las Palmas agradecen la calurosa acogida a esta nueva etapa y expresan el deseo de reencontrarse pronto con todos sus socios, amigos y visitantes.