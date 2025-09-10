Caro como nunca antes: alquilar en Las Canteras cuesta un 9% más que hace un año y un 40% más que hace tres

Alquilar una vivienda en el ámbito de Las Palmas de Gran Canaria comprendido entre Guanarteme, Mesa y López y La Isleta nunca había resultado tan caro. El coste medio del metro cuadrado en el entorno de Las Canteras alcanzó en agosto los 16,7 euros, un 1,2% más que en el mes anterior y un 9,3% más que un año antes. La tendencia alcista resulta imparable en la última década, en la que el precio ha llegado a duplicarse (en agosto de 2015 se situaba en 8,8 euros) sin indicios de descenso hasta este momento, según indican los datos ofrecidos por el portal inmobiliario Idealista.

El precio en la zona Puerto-Canteras no ha parado de crecer mes a mes durante todo 2025. El último descenso, del 0,4%, se registró en diciembre de 2024, cuando el metro cuadrado medio bajó a 15 euros desde los 15,1 de noviembre. En estos ocho meses, el incremento ha superado el 11%. De hecho, en enero, febrero, mayo y agosto, las subidas mensuales han sido superiores al 1% y en marzo y junio, aunque fueron menores, también rozaron ese porcentaje. El único periodo estable fue el pasado julio, en el que el metro cuadrado se mantuvo en 16,5 euros. La curva ascendente resulta incluso mayor en comparación con agosto de 2024, cuando el metro cuadrado se situó en 15,3 euros.

La tendencia ascendente de las últimas dos décadas

En las últimas dos décadas, el precio del alquiler ha mantenido una tendencia ascendente, con algunas fluctuaciones provocadas por crisis de diversa índole que permiten identificar varios ciclos. Entre 2006 y 2013, en el periodo comprendido entre las primeras señales del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el apogeo de la crisis financiera, el mercado se mostró plano, con precios en el entorno de los 8,5 y 9 euros por metro cuadrado, pequeñas oscilaciones e incluso caídas.

A partir de 2014, el mercado del alquiler en Puerto-Canteras experimentó un aumento acumulado en torno al 8%, en paralelo con la recuperación económica de las Islas y el regreso del turismo masivo. El análisis de los datos de Idealista muestra que este crecimiento se aceleró a partir de 2017 y hasta 2019, cuando el metro cuadrado pasó de 10 a 12,4 euros, es decir, un 25% más aproximadamente.

Las viviendas bajaron durante la pandemia

Solo la pandemia provocada por el coronavirus frenó la escalada de los precios del alquiler. Entre 2020 y 2021, los valores se situaron en torno a 11,5 euros (por ejemplo, en agosto de 2020, poco después del fin del confinamiento, el metro cuadrado se encontraba en 11,7 euros, un 4,5% menos que un año antes).

Los datos de Idealista muestran que en los últimos tres años, el mercado ha experimentado una fuerte aceleración. A partir de 2022, los máximos históricos han sido prácticamente continuos, con un crecimiento que se sitúa muy por encima del promedio nacional. Esta intensa expansión, con aumentos que superan el 40% (por ejemplo, de los 11,8 euros de enero de 2022 al actual récord de 16,7), apunta a varios factores.

Qué factores influyen en el aumento del precio de la vivienda de alquiler

Por un lado, el cambio del modelo turístico, con una mayor predominancia de la vivienda vacacional y el efecto de presión que esta modalidad produce sobre el mercado residencial tradicional. Por ejemplo, en los últimos tres años, de julio de 2022 a julio de 2025, las pernoctaciones en toda la ciudad han pasado de 106.116 a 132.102 (25.986 más, un aumento cercano al 25%), de acuerdo con los datos del Sistema de Inteligencia Turística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Por otra parte, las viviendas en las principales zonas de la capital grancanaria también se han convertido en objeto del interés de los inversores inmobiliarios, atraídos por la rentabilidad que está demostrando la zona. Además, en este tiempo la oferta de viviendas se ha visto limitada y no crece al mismo ritmo que la demanda.