El Café Madrid, precintado por separar la actividad del restaurante del hotel

El Café Madrid, uno de los establecimientos más populares de la zona comercial de Triana, ubicado en la plaza de Cairasco, fue precintado la noche de este sábado por parte de la Policía Local tras incumplir varios requerimientos municipales previos que le ordenaban el cese de la actividad desde el pasado 15 de abril.

El Servicio de Edificación y Actividades municipal había detectado irregularidades en la solicitud inicial de la empresa explotadora, que pretendía hacer compatible urbanísticamente la actividad del bar con su ubicación en la planta baja del hotel que lleva el mismo nombre.

El gestor del negocio había comunicado al Consistorio el inicio de la actividad en 2020, pero según se detalla en el informe municipal, «la actividad autorizada para la cafetería se trata solo de un servicio de alimentación del hotel» y si la empresa gestora «pretende implantar un local totalmente independiente debe especificar si va a prestar un servicio al público en general».

De ahí que la resolución del Consistorio subraye una «incompatibilidad urbanística» como una de las razones para su clausura. El documento añade, además, que el establecimiento se encuentra dentro del Plan Especial de Protección Vegueta-Triana y especifica que para llevar a cabo cualquier tipo de remodelación se tiene que hacer en base a las normas de protección de Patrimonio.

"No está habilitado para su funcionamiento"

En el informe se indica que el Consistorio le había requerido más documentación para aclarar si la intención era implantar un negocio totalmente independiente del hotel tras varias reformas llevadas a cabo en su interior y cuyos planteamientos no coincidían con la actividad registrada previamente.

Sus autores observaron «sustanciales diferencias» entre ellas que tenían que ver con la distribución y superficie del local. Detallan que «no consta la necesaria licencia urbanística para la división de la planta baja en dos locales».

Señalan también que no están justificadas intervenciones que incumplen la normativa urbanística para este tipo de conjuntos protegidos como la eliminación de una escalera destinada a la cocina del hotel o la falta de acondicionamiento en el interior.

Tras consultar esos expedientes, el Ayuntamiento consideró que el bar no estaba «habilitado para su funcionamiento», por lo que finalmente el local fue precintado por la Policía Local.

Los agentes habían emitido un informe con anterioridad -el 18 de julio- en el que señalaban que el negocio aún se encontraba en funcionamiento, por lo que se personaron en el establecimiento para ejecutar la orden municipal tras varias advertencias previas.

Desde el fin de semana, solo un cartel en la puerta avisa a la clientela del cierre «hasta nuevo aviso».

La empresa explotadora del local, Ysasuel 58, S.L. había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el expediente municipal en el que solicitaba al juzgado anular el cierre de forma cautelar, pero esta medida fue rechazada en un auto del 4 de julio al que este periódico ha tenido acceso.