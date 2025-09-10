Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Por qué están paralizadas las obras de Las Alcaravaneras? La falta de coordinación en el Ayuntamiento obstaculiza el calendario

Las actividades deportivas previstas en la playa obligaron a suspender la obra

Pedro Quevedo en la presentación de la reforma de Las Alcaravaneras, en julio.

Pedro Quevedo en la presentación de la reforma de Las Alcaravaneras, en julio. / Rafa Cerpa

Gretel Morales Lavandero

Las Palmas de Gran Canaria

Las obras de accesibilidad y ordenación de la playa de Las Alcaravaneras han quedado paralizadas desde el pasado 19 de agosto ante la incompatibilidad con las actividades deportivas de verano. El Partido Popular en el Ayuntamiento capitalino reprochó al gobierno municipal la "falta de coordinación" en la planificación, mientras la concejala de Deportes, Carla Campoamor, se desmarcó de cualquier responsabilidad y remitió el asunto al área de Ciudad de Mar, que dirige Pedro Quevedo.

El concejal del Partido Popular, Ignacio García, acusó al grupo de gobierno de "falta de coordinación entre áreas" al iniciar unos trabajos que, según señaló, no tuvieron en cuenta la programación de actividades deportivas durante el verano. "Se comienzan obras que luego hay que suspender porque no se planifica con la concejalía correspondiente, obligando a reubicar actividades ya previstas", reprochó.

Imagen modelo de cómo quedará la playa de Las Alcaravaneras tras la reforma.

Imagen modelo de cómo quedará la playa de Las Alcaravaneras tras la reforma. / La Provincia

Ante estas críticas, la concejala de Deportes, Carla Campoamor, se desligó por completo de la responsabilidad del proyecto. "Yo no soy la concejala de Ciudad de Mar. Esta obra no ha sido gestionada ni licitada por el Instituto Municipal de Deportes, por lo que debe preguntar en el área correspondiente", respondió la edil, dejando claro que su departamento no interviene en la ejecución de los trabajos en la playa capitalina.

Una playa accesible

El proyecto de reordenación de Las Alcaravaneras, presentado por el Consistorio capitalino el pasado mes de julio, pretende convertir la playa en un espacio accesible, cohesionado e inclusivo. Entre las actuaciones previstas figuran la redistribución de la arena, la reordenación de las canchas deportivas, la instalación de nuevas duchas y lavapiés, la colocación de luminarias solares y la mejora de accesos para personas con movilidad reducida.

Imagen modelo de cómo quedará la playa de Las Alcaravaneras tras la reforma.

Imagen modelo de cómo quedará la playa de Las Alcaravaneras tras la reforma. / La Provincia

La iniciativa, gestionada por el área de Ciudad de Mar en coordinación con Urbanismo, cuenta con una primera fase presupuestada en más de 723.000 euros. Las tres primeras actuaciones fueron financiadas por el Cabildo de Gran Canaria. El proyecto contempla una segunda fase que está en redacción y que busca mejorar el paseo y los locales.

La paralización temporal de los trabajos ha reavivado las críticas de la oposición, que denuncia descoordinación dentro del propio grupo de gobierno. Por su parte, desde el área de Deportes se insiste en que la responsabilidad recae en otras concejalías, en un proyecto que busca transformar uno de los principales espacios deportivos y de ocio de la ciudad.

