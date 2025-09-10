El recuerdo del peor naufragio

El Valbanera pasó por el Puerto de la Luz el 18 de agosto de 1919 para embarcar a migrantes grancanarios y lanzaroteños que viajaban a Cuba en busca de mejores oportunidades económicas en la industria azucarera y tabacalera. Tres semanas después, el 10 de septiembre de aquel año, naufragó en aguas cercanas a Cuba en la mayor tragedia que ha sufrido la marina mercante española. La Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos se reunió ayer en la Marquesina del Muelle de Santa Catalina para rendir homenaje a las víctimas.

Durante el acto, el cronista oficial del Puerto de la Luz, Juan Francisco Fonte, aseguró que la asociación desea «mantener viva» la memoria de este suceso. Junto a él, Betsabé Morales, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas insistió en la importancia de recordar a las víctimas: «Nuestro trabajo como fundación es no olvidar la historia de aquellos hombres y mujeres que murieron buscando esperanza».

Con 120 metros de eslora, el Valbanera fue bautizado con este nombre por sus propietarios, la familia Pinillos, en honor a la virgen patrona de La Rioja. No era un trasatlántico lujoso, todo lo contrario, se trataba de un barco de vapor de carga y pasaje, tripulado principalmente por migrantes. El Valbanera zarpaba desde Barcelona hacia los puertos de Santiago de Cuba y La Habana, haciendo escala en Málaga, Cádiz y Canarias.

Este movimiento migratorio había ocurrido desde comienzos del siglo XX, cuando la población cubana, tras la Guerra de la Independencia, apenas era de 1,5 millones de habitantes. El país necesitaba un gran refuerzo de mano de obra para revitalizar el sector de la agricultura, su principal generador de riqueza. Los canarios, que por aquellos años vivían el hambre provocada por bloqueo marítimo tras la Primera Guerra Mundial, decidieron buscar nuevas oportunidades en el país caribeño.

El último viaje del Valbanera comenzó en Barcelona el 10 de agosto de 1919. Ocho días después llegó al Archipiélago, donde se calcula que algo más de 300 canarios iniciaron su marcha. Muchos de ellos no podían costearse siquira los camarotes de tercera clase. Las 75 pesetas que pagaron les daban derecho a una comida al día y les permitían alojarse en las bodegas, con condiciones sanitarias nefastas. En estas circunstancias, 742 personas decidieron desembarcar el cinco de septiembre en Santiago de Cuba. Solo quedaron a bordo 488 personas. Antes de llegar a La Habana, el capitán Ramón Martín Cordero no esperaba encontrarse con el ciclón tropical que le impediría entrar en el puerto. Fue la última vez que el Valbanera cruzó el mar. Diez días más tarde, un submarino estadounidense encontró los restos del navío en el banco de la Media Luna, apenas a 200 kilómetros de su destino.

Más de un siglo después, el naufragio del Valbanera sigue siendo un episodio profundamente anclado en la memoria de los canarios. Más aún cuando su aniversario coincide con un momento en el que el Archipiélago se ha convertido en el lugar de llegada de personas que, como los canarios del Valbanera, vienen en busca de esperanza.